Nach Suspendierung: Schalke-Profi Baumgartl wehrt sich

Die nach wie vor unruhige Schalke-Saison hatte zuletzt einen neuen Negativpunkt erreicht: Profi Timo Baumgartl war in die Regionalliga-Mannschaft verfrachtet worden. Nun bezog der 28-Jährige Stellung und wehrte sich.

Am vergangenen Freitag hatte Schalke-Trainer Karel Geraerts knallhart durchgegriffen und den letztmals beim 0:3 in Magdeburg eingesetzten Timo Baumgartl von den Profis und gen Regionalliga-Team der Gelsenkirchener verbannt.

Seine Begründung: "Ich habe die Entscheidung getroffen, dass Timo künftig Teil der U 23 ist, da ich mit seiner Leistung nicht zufrieden bin. In den vergangenen Wochen habe ich in den Trainingseinheiten nicht den Eindruck gewonnen, dass er uns in den verbleibenden, wichtigen Pflichtspielen weiterhelfen wird."

"Ungerechtfertigte Anschuldigungen und Vorwürfe"

Der bereits Ende September nach forschen TV-Aussagen im Zuge des 1:3 beim FC St. Pauli in die U 23 strafversetzt wordene Abwehrmann, der 2023 von der PSV Eindhoven vom Bundesliga-Absteiger geholt worden war, setzte sich nun verbal zur Wehr.

Baumgartl könne schlichtweg "ungerechtfertigte Anschuldigungen und Vorwürfe hinsichtlich meiner Professionalität, Motivation und Teamfähigkeit" nicht tolerieren, schrieb der 28-Jährige am frühen Dienstagabend bei Instagram. "In den vergangenen Wochen und Monaten habe ich mich stets professionell und mannschaftsdienlich verhalten und zu keinem Zeitpunkt meine persönlichen Interessen über die des Vereins gestellt."

Die Versetzung ins Regionalliga-Team werde Baumgartl - seines Zeichens ehemaliger Kapitän der deutschen U-21-Nationalmannschaft und 119-maliger Bundesliga-Spieler des VfB Stuttgart und von Union Berlin - aber akzeptieren.

Der zu Saisonbeginn als Stammspieler und defensiver Hoffnungsträger fungierende Baumgartl schrieb in seinem Instagram-Statement außerdem mit Blickrichtung auf die weiterhin arg prekäre Tabellensituation (momentan nur zwei Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang): "Wir schaffen den Klassenerhalt. Daran glaube ich fest!"