Hartels doppeltes Jubiläum

Marcel Hartel hat schon kunstvollere Treffer erzielt als am Samstag, sein 2:0 für den FC St. Pauli in Nürnberg nach mustergültigem Querpass von Johannes Eggestein war dennoch ein besonderes: Es war ein Jubiläumstor im Jubiläumsspiel.

Feierte in Nürnberg ein Jubiläum: St. Paulis Spielmacher Marcel Hartel. IMAGO/Zink

Der 28-jährige Mittelfeldspieler hatte bei den Mittelfranken sein 100. Pflichtspiel für den Kiez-Klub bestritten - und sein 25. Tor gemacht. Dass allein 14 Treffer davon in diese Zweitligaspielzeit fallen, verdeutlicht die imposante Entwicklung des gebürtigen Kölners, die Fabian Hürzeler unter der Woche plakativ so beschrieben hat: "Cello ist von einem torungefährlichen Techniker zu einem torgefährlichen Arbeiter geworden." Und weil die Arbeit und Spielphilosophie des Trainers maßgeblich zu diesem Prozess beigetragen hat, setzen St. Paulis Macher darauf, dass nach Hürzeler auch der Top-Scorer seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert.

Erst am vergangenen Donnerstag hatte Sportchef Andreas Bornemann im kicker-Interview seine Hoffnung geäußert, dass Hartel trotz verschiedener Bundesliga-Offerten noch ein neues Arbeitspapier am Millerntor unterschreibt, weil er glaubt, "dass Cello weiß, dass die Spielidee des Trainers sehr gut zu ihm passt. Ich habe das Gefühl, dass ihm das wichtig ist."

Hartel läuft die meisten Kilometer

Wie wichtig Hartel für St. Pauli ist, wurde in Nürnberg nicht nur vor dem Tor sichtbar. Mit 12,36 Kilometern lief er einmal mehr die meisten Kilometer und sieht genau in dieser Bereitschaft auch den Schlüssel für die wieder klar ansteigende Formkurve beim Spitzenreiter. "Wir haben uns bereits in der Woche davor vorgenommen, wieder zu unseren Basics zurückzukehren", erklärt der Ex-Bielefelder, "das heißt, erstmal defensiv zu arbeiten und die Null zu halten." Das ist wie beim 2:0 gegen Hertha BSC erneut eindrucksvoll gelungen und Hartel konstatiert: "Wir verteidigen wieder geschlossen als Mannschaft, und offensiv haben wir einfach unsere Qualitäten.

Jeder weiß, wie der andere läuft. Die Abläufe sind einfach drin und dadurch kommen wir immer zu unseren Torchancen." Seine Bestandsaufnahme fällt daher geradezu bedrohlich für die Konkurrenz aus: "Wir sind wieder in einem Flow." Und der Jubilar dürfte angesichts der Dominanz in einigen Wochen wieder Grund zum Feiern haben: den Aufstieg in die Bundesliga.