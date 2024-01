Grutkamp trainiert beim MSV mit

Mara Grutkamp (23) hält sich zurzeit im Teamtraining des MSV Duisburg fit. Die Mittelfeldspielerin lief in der Rückrunde der Saison 2020/21 für die Zebras auf und spielte zuletzt in den USA. Ob sie eine Kandidatin für einen Vertrag beim Tabellenletzten der Bundesliga ist, blieb in der Mitteilung des Klubs offen.