Kvaratskhelia: Berater kündigt Abgang an - Napoli reagiert

Geht es nach dem Berater von Khvicha Kvaratskhelia, dann neigt sich die Zeit des 23 Jahre alten Georgiers bei der SSC Neapel gegen Ende. "Ich möchte nicht, dass die Leute denken, dass Khvicha in Neapel bleiben will", sagte dessen Berater Mamuka Jugeli bei "Sport Imedi". Ziel sei ein Klub, der in der Champions League spielt. Napoli reagierte umgehend und verwies in einem Beitrag auf "X" auf den bis 2027 laufenden Vertrag: "Kvaratskhelia ist nicht auf dem Markt."