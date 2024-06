Duisburgs Transfer-Offensive geht weiter: Wegkamp kommt von Zweitliga-Aufsteiger Münster

Der MSV Duisburg hat einen Transfercoup gelandet. Gerrit Wegkamp wechselt von Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster an die Wedau.

Kurz vor dem offiziellen Trainingsstart am Montagabend darf der MSV Duisburg einen weiteren hochkarätigen Neuzugang in seinen Reihen begrüßen. Gerrit Wegkamp wechselt von Zweitliga-Aufsteiger MSV Duisburg zu den Zebras. Nach dem angekündigten radikalen Umbruch im Sommer ist Münsters Aufstiegsheld aus dem Jahr 2023 schon der 14. Neuzugang bei den Blau-Weißen.

Wegkamp, der bereits in der Rückrunde der Saison 2013/14 an der Wedau unter Vertrag stand, bringt wertvolle Erfahrung mit zum Meidericher SV. Der 31-Jährige kommt in seiner Karriere auf 248 Drittliga-Spiele, 151 Regionalliga-Einsätze und stand dazu je dreimal in der ersten und zweiten Bundesliga auf dem Feld.

Wunsch- und Zielspieler in der Sturmspitze

"Wir haben bereits sehr früh den Kontakt zu Gerrit gesucht, wir dachten, versuchen kann man es mal", malte sich der MSV um Kaderplaner Chris Schmoldt anfangs nur geringe Erfolgschancen aus. "Gerrit war vom ersten Moment an total offen für die Idee, zum MSV zurück zu kommen. Wir rechnen ihm hoch an, dass er auf die Chance verzichtet, in der 2. Bundesliga zu spielen, und sich stattdessen entschieden hat, Teil unseres Neustarts zu sein", erklärt Schmoldt weiter.

Mit Wegkamp hätten die Zebras nun den "groß gewachsene Zielspieler in der Spitze, den wir uns noch gewünscht haben, seine Torquote in den vergangenen beiden Jahren spricht für sich." In der abgelaufenen Drittliga-Saison erzielte Wegkamp zehn Scorerpunkte (fünf Tore, fünf Vorlagen), im Jahr zuvor schoss Wegkamp die Münsteraner mit 22 Toren in 33 Spielen zum Aufstieg in die 3. Liga.

Gerrit wird ein Fixpunkt in unserem Spiel sein, auf dem Platz unumstritten, neben dem Rasen wird er unsere jungen Spieler führen und unterstützen. Dietmar Hirsch (52) freut sich auf seinen neuen Stürmer

„Gerrit hat in sämtlichen Ligen gezeigt hat, dass er torgefährlich ist - und die Tore auch macht. Er hat in den beiden vergangenen Jahren maßgeblichen Anteil daran gehabt, dass Preußen Münster so erfolgreich ist, als mannschaftsdienlicher Spieler und Teamplayer", freut sich auch Wegkamps neuer Trainer Dietmar Hirsch über den Transfer. "Gerrit wird ein Fixpunkt in unserem Spiel sein, auf dem Platz unumstritten, neben dem Rasen wird er unsere jungen Spieler führen und unterstützen. Da stimmt das komplette Paket - wir können sehr froh und stolz sein, dass Gerrit zum MSV kommt."

Wegkamp will den MSV hochschießen

Auch der Stürmer freut sich auf das neue Kapitel und kommt mit einem klaren Ziel nach Duisburg: "Ich freue mich auf den Verein und auf die Herausforderung, den MSV wieder nach oben zu bringen. Das war auch der entscheidende Faktor dafür, dass ich wechsle. Ich kann der Mannschaft sowohl auf als auch neben dem Platz sehr gut helfen. Gemeinsam mit dem Team und den Fans, die Regionalliga hier in Duisburg anzugehen, darauf habe ich extrem viel Bock."