"Großer Schritt in meiner Karriere": Gladbach holt Bayern-Sturmtalent Ranos

Der kicker hatte es am Sonntag schon angekündigt, jetzt ist der Deal offiziell durch: Offensivtalent Grant-Leon Ranos (19) vom FC Bayern wechselt zur neuen Saison zu Borussia Mönchengladbach. Der Armenier hat einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

Am Mittwoch vermeldete die Borussia Vollzug. Mit Grant-Leon Ranos, der aufgrund des auslaufenden Vertrags in München ablösefrei an den Niederrhein wechselt, sichern sich die Fohlen nach Lukas Ullrich (19, Hertha BSC) das nächste vielversprechende Talent. Während Ullrich auf der Linksverteidigerposition zuhause ist, geht Ranos lieber auf Torejagd. In der Regionalliga Bayern erzielte der Angreifer für die U 23 des deutschen Rekordmeisters 20 Tore in bisher 35 Saisoneinsätzen.

"Grant-Leon ist ein sehr interessanter und talentierter Spieler, der im Sturmzentrum, aber auch im offensiven Mittelfeld einsetzbar ist", sagt Sportdirektor Roland Virkus. "Er hat eine sehr starke Saison in der Regionalliga gespielt und will sich bei uns für höhere Aufgaben empfehlen. Dabei werden wir ihn unterstützen."

Gladbach ist auf der Suche nach Verstärkungen für den Offensivbereich. Fest steht bereits, dass Mittelstürmer Marcus Thuram (Ziel offen) und Spielgestalter Lars Stindl (Karlsruher SC) den Klub nach der Saison verlassen werden. Mit Ranos wird der Kader schon mal um einen flexibel einsetzbaren Perspektivspieler für den vorderen Bereich erweitert.

Der Armenier debütierte in der laufenden Saison bereits für die A-Nationalmannschaft seines Landes und wies auch dort seine Treffsicherheit nach: Beim 2:2 im Freundschaftsspiel gegen Zypern im März erzielte er beide Tore für die Armenier.

"Virkus hat sich sehr um mich bemüht"

In Gladbach hofft Ranos, den Durchbruch im Oberhaus zu schaffen. "Ich freue mich unglaublich, Teil dieses großen Klubs zu werden. Das ist für mich ein großer Schritt in meiner Karriere, den ich voll motiviert und engagiert angehen werde", wird Ranos in Borussias Pressemitteilung zitiert. "Roland Virkus hat sich sehr um mich bemüht und mich so absolut vom Borussia-Weg überzeugt. Dieses Vertrauen will ich zurückgeben, mich im Training und bei den Spielen zeigen, Gas geben und schnell meinen Platz in der Mannschaft finden."

Ranos ist nach der Fest-Verpflichtung von Julian Weigl (Benfica Lissabon) und Ullrich der dritte Neue für die kommende Saison.