Ranos: Bayerns unbekannter Nationalspieler mit BVB-Vergangenheit

Der FC Bayern hat Weltmeister in seinen Reihen, hochdekorierte Stars aus den unterschiedlichsten Nationen. Seit Mitte der Woche hat er auch einen Nationalspieler, den bislang nur wenige kennen.

Gestatten, Grant-Leon Ranos, 19 Jahre alt, Stürmer beim FC Bayern. Bislang allerdings in der zweiten Mannschaft, die in der Regionalliga Bayern spielt. Dort hat das Talent in dieser Saison nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht, 15 Tore in 26 Einsätzen erzielt. Das blieb auch dem armenischen Verband nicht verborgen und lud den Deutsch-Armenier für die jüngsten Länderspiele ein.

Beim 2:2 im Test gegen Zypern feierte Ranos ein beeindruckendes Debüt: Innerhalb von acht Minuten drehte er den 0:1-Rückstand in eine Führung, Doppelpack! Erstmals durfte er sich auf internationalem Niveau beweisen, Ranos kehrte so zufrieden wie beeindruckt zurück nach München: "Es waren super Tage in Armenien. Das ganze Team hat mich sehr herzlich empfangen und mir die Eingewöhnung sehr leicht gemacht. Die Trainingseinheiten waren top und natürlich bin ich unglaublich stolz und happy, dass ich bei meinem ersten Spiel gleich zwei Tore beisteuern konnte", sagt er.

Klares Ziel ist der Profibereich

Interessant auch: Ranos hat eine Vergangenheit bei Borussia Dortmund, 2018 wechselte er dann zum FC Bayern. Damals hieß er mit Nachnamen noch Mamedova. Auch wenn es nur "Zypern" war: Mit solchen Auftritten spielt sich Ranos in den Fokus. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft am Saisonende aus, sein klares Ziel ist der Profibereich.

Mit der Nationalelf kann er dabei vielleicht sogar mehr Aufmerksamkeit generieren als in der Regionalliga, deshalb sagt er: "Bei den Quali-Spielen im Juni möchte ich natürlich wieder dabei sein und der Mannschaft helfen, diese Spiele erfolgreich zu gestalten. Ich glaube, ich habe gezeigt, dass ich auch auf diesem Niveau spielen und meine Stärken zeigen kann." Für Armenien stehen dann Spiele in Wales und gegen Lettland auf dem Programm.

Zunächst aber geht es nach Heimstetten, wo der Bayern-Nachwuchs am Freitagabend antritt. Ranos: "Jetzt liegt mein Fokus wieder zu 100 Prozent auf Bayern München. Wir haben wichtige Spiele vor der Brust. Ich will weiter Top-Leistungen zeigen und mich empfehlen." Vielleicht sogar für einen Schnupperkurs bei Thomas Tuchel? Unter Julian Nagelsmann durfte Ranos auch schon mal oben mittrainieren, bei den Weltmeistern und hochdekorierten Stars.