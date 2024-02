Goller unterschreibt langfristig: Hertha bindet U-19-Nationaltorwart

Die Zukunft im Tor von Hertha BSC gehört Tim Goller, das machte der Zweitligist am Donnerstag deutlich. Der 19-Jährige hat einen neuen, langfristigen Vertrag erhalten.

Bislang saß Tim Goller bei einem Pflichtspiel der Hertha-Profis nur einmal auf der Bank, in der Hinrunde beim 3:0-Sieg gegen Braunschweig. Einen Einsatz in der ersten Mannschaft des Zweitligisten hat er noch nicht auf dem Konto, das soll sich langfristig aber ändern.

Wie die Berliner am Donnerstag mitteilten, hat Goller einen neuen, bis Sommer 2027 datierten Vertrag bei der Hertha unterschrieben. "Ich bin seit 2017 bei Hertha BSC und extrem glücklich über diesen Vertrauensbeweis", wird der 19-Jährige in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Im Alter von zwölf Jahren schloss er sich der Hertha-Akademie an, durchlief seither alle Jugendteams bis hin zur U 19, für die er in der laufenden Saison hauptsächlich im Tor steht (17 Einsätze). In der aktuellen Spielzeit durfte er auch zweimal für die Zweitvertretung der Hertha in der Regionalliga Nordost ran.

Goller: "Herausragende Entwicklung" und "großes Potenzial"

"Mein Ziel ist es, die nächsten kostbaren Erfahrungen zu sammeln und mich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln - ich freue mich dabei über den Rückhalt des Vereins", so Goller. Diesen Rückhalt bekräftigte auch Sportdirektor Benjamin Weber, der seinem Nachwuchskeeper eine "herausragende Entwicklung" und "großes Potenzial, das wir gemeinsam fördern möchten", bescheinigte.

Nicht nur bei der Hertha, auch in den verschiedensten Jugendnationalmannschaften konnte Goller bereits Erfahrungen sammeln. Der aktuelle U-19-Nationaltorwart kam bislang fünfmal im Team von Christian Wörns zum Einsatz. Seit der Saisonvorbereitung im Sommer 2023 ist der 1,93 Meter große Keeper auch Teil des Berliner Profikaders.