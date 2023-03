Glasner zu Götze: "Ja, aber es reicht jetzt trotzdem"

Eintracht-Trainer Oliver Glasner plauderte vor dem Spiel bei Union Berlin (Sonntag, 15.30 Uhr) aus dem Nähkästchen und zog einen Vergleich zwischen Karim Benzema und Randal Kolo Muani. Zudem erhielt Mario Götze eine klare Ansage.

Seine persönliche Trauer habe er nach dem Aus gegen Napoli zwar abgeschüttelt, trotzdem zeigte sich Oliver Glasner am Freitagnachmittag enttäuscht, denn er hatte Gefühle, die er als Frankfurter Coach bisher gar nicht kannte. "Es ist das erste Mal für mich, als Eintracht-Trainer ausgeschieden zu sein. Wir kannten dieses Gefühl ja gar nicht. Im 21. Monat das erste Mal."

In Neapel musste die Eintracht den gesperrten Randal Kolo Muani ersetzen und blieb vorne ohne Tor. Auf die Frage, ob zu viel Verantwortung auf dem Torjäger alleine laste, erzählte Glasner von einem Gespräch, das er mit Real-Coach Carlo Ancelotti am Rande des Supercups in Helsinki führte.

"Er hat uns gratuliert und gesagt: Das Spiel gegen Barcelona war beeindruckend." Dann haben wir ein bisschen gequatscht. Es kam die Rede auf Reals 0:4-Niederlage gegen Barcelona kurz nach der Auslosung. "Puh, sind die gut", hat sich Glasner nach dem Spiel gedacht. Seine Mutmaßung gegenüber Ancelotti war, dass die Luft nach dem Weiterkommen gegen PSG (Hattrick von Karim Benezma beim 3:1) im Achtelfinale der Champions League heraus gewesen sei. Doch der hatte eine denkbar einfache Erklärung.

"Karim hat gefehlt und dann haben wir keine Chance"

"Wisst ihr, was er gesagt hat? 'Nein, nein. Karim hat gefehlt und dann haben wir keine Chance.' Und Ancelotti hat alles gewonnen auf der Welt. Das zeigt mir einfach, dass du immer deine besten Spieler brauchst. Kolo ist halt ein herausragend guter Spieler und den brauchen wir in der Offensive."

Noch ein Beispiel gefällig? "Wer schießt bei Real gegen Liverpool das Tor? Benzema", blickt Glasner auf Mittwoch zurück. "Deswegen sind das die Spieler, auf die alle Augen gerichtet sind. Drumherum brauchst du eine funktionierende Mannschaft, um die Qualitäten auf den Platz zu bekommen. Kolo Muani hat eine außergewöhnliche Qualität." Dennoch unterstrich er, dass die SGE nicht abhängig von ihm sei.

Glasners Ansage an Götze

Außergewöhnliche Qualitäten bescheinigte er auch Mario Götze. Dennoch musste er mit ihm ein ernstes Wörtchen reden - zu viele Gelbe Karten sah er zuletzt wegen Meckerns. So auch in Neapel. "Ich habe mit Mario schon gesprochen und ihm gesagt: 'Das war jetzt die letzte wegen Meckerns'". Götze verteidigte sich wohl, dass die Verwarnung ja keine Auswirkungen habe. "Ja, aber es reicht jetzt trotzdem", bekam er von seinem Coach zurück und sagte Richtung Journalisten nochmals: "Und ich glaube, es reicht auch." Denn bei der nächsten Verwarnung in der Liga wäre Götze gesperrt.