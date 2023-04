Viererpack Castellanos: Real kassiert herbe Niederlage in Girona

Mit einem fulminanten Viererpack hat Valentin Castellanos beinahe im Alleingang die Niederlage Real Madrids beim FC Girona besiegelt. Die Madrilenen zeigten sich defensiv nachlässig und nach vorne zu harmlos.

Der Mann des Spiels: Valentin Castellanos. AFP via Getty Images

Beim FC Barcelona hatte der FC Girona zuletzt einen Punkt geholt (0:0). Es schien, als wollte der Tabellenelfte aus Katalonien auch Real Madrid ärgern. Der Favorit aus der Hauptstadt war zwar klar überlegen und hatte bereits in der ersten Minute eine Großchance durch Rodrygo, doch mit dem ersten eigenen Abschluss gelang Girona die Führung: Nach einem schönen Spielzug über die linke Seite vollendete Castellanos per Kopf (12.).

Bei Real stand Lunin im Tor, weil Stammkeeper Courtois kurzfristig ausfiel (Magen-Darm-Erkrankung). Im Vergleich zum 2:0 gegen Celta Vigo ließ Trainer Carlo Ancelotti zudem Carvajal, Kroos, Modric und Rodrygo anstelle von Camavinga, Tchouameni, Dani Ceballos und Benzema spielen. Die Madrilenen traten auch nach dem Gegentreffer überlegen auf, vornehmlich Vinicius Junior sorgte immer wieder für Gefahr.

Castellanos erhöht - Vinicius trifft zum Anschluss

Girona stand dicht gestaffelt und machte es den Gästen so schwer. Auf der anderen Seite zeigten sich die Hausherren brutal effizient: Ein weiter Ball von Arnau erreichte Castellanos, der sich im Laufduell gegen Eder Militao durchsetzte und anschließend Lunin durch die Beine schoss (24.). Mit dem zweiten gefährlichen Abschluss stand das 2:0 aus Sicht der Hausherren.

Real zeigte sich hinten anfällig, konnte aber zumindest noch zum Anschlusstreffer vor der Pause kommen: Vinicius Junior traf nach einer Flanke von Asensio per Kopf aus kurzer Distanz (34.).

Girona startet optimal in die zweite Hälfte - Castellanos schnürt Viererpack

Der Aufschwung des Anschlusstreffers wurde den Gästen kurz nach Wiederanpfiff genommen: Girona stellte nach 36 Sekunden den alten Abstand wieder her, der Torschütze: erneut Castellanos. Yan Coutos Flanke erreichte den Stürmer im Zentrum, der freistehend aus kurzer Distanz traf.

Real zeigte sich in der Folge geschockt und bekam offensiv kaum etwas zustande. Und Girona? Die Katalanen mauerten nicht etwa, sondern setzten immer wieder Offensivakzente. Einer davon saß nach einer guten Stunde, das 4:1 besorgte erneut Castellanos! Der Stürmer traf zum vierten Mal an diesem Abend, diesmal erneut per Kopf (62.).

Castellanos auf den Spuren Lewandowskis

Castellanos ist der erste Spieler, der in einer La-Liga-Partie des 21. Jahrhunderts vier Treffer gegen Real Madrid erzielt. In der Champions League gelang dies vor genau zehn Jahren und einem Tag bereits einem gewissen Robert Lewandowski, damals noch im BVB-Trikot beim 4:1-Halbfinalsieg der Dortmunder gegen Real.

Doch zurück in die Gegenwart: Der Treffer des eingewechselten Vazquez (85. Minute) kam letztlich zu spät für Reals Aufholjagd gegen Girona. Die mit deutlich mehr Ballbesitz ausgestatteten Madrilenen konnten vor allem im zweiten Durchgang zu wenig Torgefahr entwickeln und müssen sich nun wohl endgültig von den Hoffnungen auf eine Titelverteidigung verabschieden: Der Tabellenführer aus Barcelona kann den Abstand auf Real morgen mit einem Sieg gegen Rayo Vallecano (22 Uhr) auf 14 Punkte erhöhen.

Girona spielt am kommenden Montag (21 Uhr) beim FC Sevilla, für die Königlichen steht am Samstagabend (18.30 Uhr) das Duell mit Almeria an.