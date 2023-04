Vorne einfallslos, hinten löchrig: Barça spielt 0:0 gegen Girona

Der FC Barcelona hat nach dem herben 0:4 im Pokal-Clasico auch gegen Mittelfeldteam Girona kein Tor erzielt. Dem Tabellenführer fehlte es häufig an guten Ideen. Trotz der Nullnummer wurde der Vorsprung auf Rivale Real vergrößert.

Im katalanischen Duell ging es zunächst zur Sache: Girona begann mutig und hatte die erste Chance, doch Tsygankov schoss nach einem Balde-Fehler vorbei (2.). Im Anschluss an diese kurze Phase übernahm der Favorit, Lewandowski schlenzte nach einem Fehler der Gäste neben das Tor (4.).

Girona-Keeper Gazzaniga stets hellwach

Der spanische Tabellenführer drückte auf das 1:0, Girona entlastete sich selten mit Kontern. Einer dieser Gegenstöße wurde richtig brenzlig für ter Stegen & Co., Castellanos traf nur das Außennetz (12.). Trotz des dominanten Auftritts der Blaugrana hätte zunächst nur ein schlimmer Pass von Gironas Santi fast die Pausenführung besorgt - Gäste-Keeper Gazzaniga war hellwach (9.).

Der Torhüter war auch gegen Raphinha (36.) und Araujo (37., gerade so auf der Linie) zur Stelle. Insgesamt agierte Barça in Hälfte eins oft zu einfallslos, Girona verteidigte geschickt.

Castellanos vergibt Riesenchance für Girona

Xavis Team, in dem nach dem 0:4 im Pokal-Clasico Garcia und Ansu Fati für Marcos Alonso und Kessié begonnen hatten, dominierte auch nach dem Seitenwechsel. Die Führung auf dem Fuß hatte aber Girona, genauer genommen Castellanos: Der Angreifer bewies vor ter Stegen Nerven und schoss allein vorm deutschen Nationaltorwart vorbei (55.).

Offensiv ging beim FCB in der Folge weiter wenig, Girona spielte zudem besser mit. Dominant agierte lange Zeit keine Mannschaft mehr. Während Barça im letzten Drittel keine guten Ideen hatte, blieb der Gast gefährlich: Nach einer Riquelme-Flanke spitzelte Araujo die Kugel fast ins eigene Tor (74.).

Weil sich in der Schlussphase an der Statik kaum etwas änderte, blieb es beim torlosen Remis. Gavi probierte es ein letztes Mal und scheiterte per Kopf an Gazzaniga (90.+5).

Die wohl beste Nachricht für den FC Barcelona am Abend: Aufgrund Reals 2:3-Niederlage gegen Villarreal hat Xavis Team bei zehn verbleibenden Spielen nun satte 13 Punkte Vorsprung auf die Madrider.