Trotz Lewandowski-Tor: Barça verliert bei Rayo Vallecano

Trotz weiterhin großem Vorsprung in der La-Liga-Tabelle befindet sich der FC Barcelona in einem kleinen Tief. Durch das 1:2 bei Rayo Vallecano blieb Barça zum vierten Mal in den letzten fünf Pflichtspielen ohne Sieg.

Von Beginn an hatte der Tabellenführer, bei dem im Vergleich zum 1:0 gegen Atletico Pedri für Busquets (Gelbsperre) neu begann, Probleme mit den früh störenden und frech nach vorne spielenden Hausherren. Nach einem Fehler von Pedri, der gegen Trejo den Ball vertändelte, machte sich Camello in der 17. Minute Richtung Tor auf, scheiterte jedoch im Eins-gegen-ein an ter Stegen. Kurz darauf aber ging Rayo in Führung: Diesmal nach Vorarbeit von Camello traf Alvaro mit einem akkuraten Schuss zum 1:0 (19.).

Ein Lewandowski-Tor zählt nicht

Barça versuchte zu antworten. Nach einem Konter hatte Lewandowski das prompte 1:1 auf dem Fuß, kam jedoch nicht an Keeper Dimitrievski vorbei (23.). In der Folge mühten sich die Katalanen, doch zu einer echten Druckphase der Gäste kam es vor der Pause nicht. Dennoch fehlte in der 43. Minute nicht viel und die Partie wäre doch mit einem Remis in die Halbzeit gegangen: Ein Lewandowski-Treffer zählte aber aufgrund einer wohl hauchdünnen Abseitsstellung des Polen nicht (43.).

Nach Wiederbeginn wurde es aus Sicht der Xavi-Elf nicht besser. Denn früh traf Fran Garcia - eingeleitet durch einen Fauxpas von de Jong - sogar zum 2:0 für Vallecano (53.). Damit wurde Rayo - mit den Gegentoren Nummer zehn und elf für ter Stegen - erst zum zweiten Team in der La-Liga-Saison 2022/23 nach Real Madrid, dem zwei Treffer gegen Barcelona gelangen.

Barça dagegen fehlte weiter die letzte Dringlichkeit in den Aktionen, sodass gegen das sich gut verschiebende Rayo selbst Abschlussaktionen selten blieben. Lange setzte sich die heftige Offensivflaute der Katalanen - nur ein Tor aus den vier Pflichtspielen zuvor - fort. Bis Lewandowski in der 83. Minute mit einem satten Schuss zumindest noch der Ehrentreffer gelang.

Vorsprung bleibt bei elf Punkten

Aufgrund der spektakulären 2:4-Niederlage von Real Madrid beim FC Girona am Dienstag dürfte die Niederlage die Katalanen indes nicht allzu sehr schmerzen, beträgt der Vorsprung in der Tabelle auf den ärgsten Verfolger doch weiterhin satte elf Punkte.

Am Samstagabend (21 Uhr) empfängt Barça im Camp Nou Real Betis, Rayo tritt bereits einige Stunden zuvor (16.15 Uhr) beim abgeschlagenen Schlusslicht FC Elche an.