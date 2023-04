Foulelfmeter in der Nachspielzeit: Ocampos sichert Sevilla späten Sieg in Bilbao

Eine über weite Strecken zähe Angelegenheit in Bilbao fand erst in der Nachspielzeit ihren Sieger. Dank des Fehlpasses von Keeper Unai Simon, aus dem ein Foulelfmeter resultierte, krönte sich der FC Sevilla spät zum Gewinner des Duells.

Die Sevillistas begannen mutig, hatten im letzten Drittel aber sichtbare Probleme. Bilbao, das in den Anfangsminuten noch etwas Sand im Getriebe hatte, rappelte sich auf, übernahm die Kontrolle und traf nach knapp zehn Minuten wunderbar im Tiki-Taka-Stil, eine Abseitsposition von Torschütze Nico Williams verhinderte jedoch die frühe Führung (9.).

Auch zweiter Bilbao-Treffer wird einkassiert

Die Hausherren blieben am Drücker und drückten den FC Sevilla tief in dessen Hälfte, im Minutentakt flogen Flanken in den Sechzehner der Gäste. Einen Abnehmer fanden diese aber nicht - was sich in der 17. Minute ändern sollte. Ein kurz ausgeführter Eckstoß und ein gestreifter Kopfball von Guruzeta fand seinen Weg ins Tor, doch auch dieser Treffer wurde revidiert, weil Bilbaos einziger nomineller Mittelstürmer knapp in der verbotenen Zone stand.

Die dominante Phase der Basken ließ in der Folge etwas nach und der Gast aus Sevilla fand wieder besser in die Zweikämpfe, wurde vor dem Tor von Unai Simon jedoch über die gesamte Dauer der ersten Hälfte nicht zwingend.

Stattdessen sollte es nach knapp 40 Minuten vor dem Tor der Sevillistas erneut brenzlig werden. Der auffällige Guruzeta verpasste aber den Abschluss aus kürzester Distanz (38.). Torlos ging es in die Pause.

Nach dem Wiederanpfiff dauerte es nicht lange, ehe ein überlegter Ball in den Lauf von Nico Williams beinahe richtig gefährlich wurde, Keeper Dmitrovic entschärfte ihn aber vorzeitig (47.).

Bryan nutzt Vivians Einladung nicht

Einen Schreckmoment mussten die Fans im San Memes überstehen, als die in Durchgang zwei eher passiv agierenden Gäste nach einer Stunde auf einmal zum Toreschießen eingeladen wurden. Vivian servierte dem eingewechselten Bryan die Großchance auf dem Silbertablett. Der 22-jährige Spanier ließ sich bei seinem Abschluss jedoch zu lange Zeit, Vivian selbst holte sich mit einem fairen Tackling den Ball zurück (61.).

Das Spiel plätscherte vor sich hin und hatte für die 42.716 Zuschauer in Bilbao nur wenig Spannendes zu bieten. Bis auf einen Schlenzer von Nico Williams aufs Tornetz (76.) passierte nicht mehr viel, doch kurz vor dem Ende wurde es plötzlich nochmal hitzig.

Ocampos vom Punkt zum Sieg

Ausgehend eines Fehlpasses von Unai Simon foulte Yeray Sevillas Ocampos im eigenen Strafraum, den unumstrittenen Elfmeter verwandelte der Gefoulte höchstpersönlich (90+2.). Dank des Last-Minute-Treffers gewann Sevilla das Duell in Bilbao spät durchaus etwas schmeichelhaft.

Für Athletic Bilbao geht es am Montagabend auf Mallorca weiter (19 Uhr), Sevilla empfängt zwei Stunden später den FC Girona.