Nullnummer gegen Betis hält Real Sociedad auf Champions-League-Kurs

Real Betis hat die große Chance verpasst, im direkten Duell um die Champions-League-Qualifikation aufzuholen. Gegen Real Sociedad San Sebastian gab es nur ein 0:0.

Die Ausgangslage vor der Partie war klar: Real Betis (5.) brauchte sechs Punkte hinter den Gästen aus San Sebastian (4.) unbedingt einen Sieg, um den Kampf um die Champions-League-Qualifikation im Saisonendspurt noch einmal offen zu gestalten.

Von dieser Notwendigkeit ließ sich Betis zunächst allerdings herzlich wenig anmerken. Die Gastgeber fanden überhaupt nicht ins Spiel. Real Sociedad machte Druck, verpasste es aber für Gefahr zu sorgen und die Überlegenheit zu nutzen. Die beste Gelegenheit hatte Sörloth, der frei aus zehn Metern aber deutlich verzog (8.).

Es dauerte bis zur 27. Minute, bis sich Sevilla in der gegnerischen Hälfte blicken ließen. Ruibal zog vom Strafraumeck ab und zwang Remiro zu einer Parade. Die Gastgeber gestalteten das Spiel im Anschluss etwas ausgeglichener und so ging es mit einem 0:0 in die Kabine.

Betis wird mutiger, aber nicht gefährlicher

Betis-Coach Manuel Pellegrini versuchte die Offensive seiner Mannschaft zu beleben und wechselte Stürmer Iglesias und Flügelspieler Luiz Henrique ein. Doch es blieb zäh.

Zwar zeigten sich die Beticos mutiger, ähnlich wie in der Anfangsphase auf der Gegenseite blieben die Top-Chancen aber aus. Stattdessen verpasste Le Normand für Real Sociedad per Kopf knapp (57.).

Während die Gäste sich anschließend vor allem darauf konzentrierten, den Punkt aus dem Estadio Benito Villamarin mitzunehmen, versuchte es Betis zwar, kreiierte aber nur durch einen Schuss von Canales, der knapp über das Tor ging, echte Gefahr (74.). Auf der anderen Seite ließ Mikel Merino in der Schlussminute die Großchance auf die Vorentscheidung im Kampf um Platz vier liegen (90.+5).

So blieb es bei der Nullnummer, die die Gäste einen großen Schritt in Richtung Champions League bringt. Sieben Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung weiterhin sechs Punkte. Schon am Freitag (21 Uhr) geht es für Real Sociedad San Sebastian bei Osasuna weiter. Real Betis ist am darauffolgenden Samstag (21 Uhr) beim FC Barcelona gefragt und braucht dringend Punkte, wenn der Einzug in die Champions League doch noch gelingen soll.