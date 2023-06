Gegen Frankfurt und ManUnited: Leverkusen buhlt um Koch

Dass Bayer 04 Leverkusen für die kommende Saison einen Innenverteidiger verpflichten möchte, ist bekannt. Beim deutschen Nationalspieler Robin Koch, der mit Leeds United aus der Premier League abgestiegen ist, hat der Europa-League-Teilnehmer seinen Hut in den Ring geworfen - wie manch anderer Klub.

Die Aufgabenstellung ist den Bayer-Verantwortlichen schon seit Monaten bekannt. Da Jonathan Tah dem Klub bereits vor geraumer Zeit mitgeteilt hat, dass er Bayer 04 nach sieben Jahren in diesem Sommer verlassen möchte, ist klar, dass für den Werksklub im Abwehrzentrum Handlungsbedarf besteht. Schließlich hat Bayer die Zukunft Tahs, dessen bis 2025 laufender Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von 18 Millionen Euro enthält, nicht in der eigenen Hand.

Also benötigt Trainer Xabi Alonso einen Ersatz für den Abwehrchef, den der Trainer eigentlich gerne halten würde. Bei der Suche nach einer Alternative ist Bayer 04 inzwischen auf Robin Koch gestoßen. Der Transfer des deutschen Nationalspielers (acht Einsätze), der 2020 für 13 Millionen Euro vom SC Freiburg zu Leeds United wechselte, könnte nach dem Abstieg der Peacocks aus der Premier League trotz eines bis 2024 laufenden Vertrages ablösefrei erfolgen.

Allerdings ist Leverkusen nicht der einzige Interessent für den 26-Jährigen, der in der Abstiegssaison noch zu den Besseren bei United gehörte. Weitere Klubs aus der Bundesliga sowie aus der Premier League beschäftigen sich ebenfalls intensiv mit dem Defensivakteur, darunter Manchester United und Eintracht Frankfurt.

Der 1,91 Meter große Innenverteidiger, der in England physisch zugelegt hat, spielte bei Leeds meist halbrechts in einer Viererkette, kam aber auch schon in einer Dreierabwehr oder als Sechser zum Einsatz. Aufgrund des riskanten Spielstils unter Ex-Leeds-Trainer Marcelo Bielsa und der offensiven Herangehensweise unter dessen ebenfalls nicht mehr im Amt befindlichen Nachfolger Jesse Marsch ist es Koch gewohnt, hoch zu verteidigen. In Kombination mit seiner Zweikampfstärke und einer mindestens ordentlichen Spieleröffnung ein Paket, das Bayer attraktiv erscheint.