Neuer Berater - Tah strebt Wechsel an

Leverkusens Innenverteidiger Jonathan Tah lässt sich fortan von Pini Zahavi vertreten. Der Beraterwechsel darf durchaus als eindeutiges Indiz dafür gewertet werden, dass der deutsche Nationalspieler im Sommer eine Luftveränderung anstrebt.

Seit 2015 spielt Jonathan Tah für Bayer 04 Leverkusen. In den vergangenen Jahren wurde der deutsche Nationalspieler immer wieder mit einem Wechsel ins Ausland in Verbindung gebracht. Mal war es Leicester City, mal Atletico Madrid, zuletzt Nottingham Forest. Zustande kam ein Transfer aber nicht.

Das soll sich aus Sicht des 26-Jährigen ändern. Daher hat Tah, der zuletzt von Peer Schneider beraten wurde, einen neuen Agenten gesucht. Und seine Wahl ist ein eindeutiges Anzeichen dafür, dass der Abwehrspieler im Sommer Nägel mit Köpfen machen will: Schließlich hat sich Tah für Pini Zahavi entschieden.

Zahavi leitete zuletzt mehrere Star-Transfers in die Wege

Zahavi, der zuletzt Top-Transfers wie den im Sommer anstehenden von Leipzigs Christopher Nkunku zum FC Chelsea sowie den der Münchner Robert Lewandowski zum FC Barcelona und David Alaba zu Real Madrid einfädelte, ist ein Berater, den man sich als Profi aussucht, um dessen gutes Netzwerk in die europäischen Topligen zu nutzen - und eben nicht, um seinen Vertrag beim derzeitigen Klub zu verlängern.

Als Tahs primäres Ziel gilt die Premier League, aus der in diesem Winter Nottingham Forest an einer Leihe interessiert war. In Englands Top-Liga würde der Hüne aufgrund seiner Physis bestens passen. Dem Bayer-Profi, für den auch Spanien und Italien interessant sind, schwebt allerdings eine andere Kategorie vor als die, zu der der gegen den Abstieg kämpfende Tabellendreizehnte der Premier League gehört.

Bei Bayer nicht immer erste Wahl

Für den Rechtsfuß, der schon im vergangenen Sommer sowie 2021 gerne gewechselt wäre, wird es mit seinen 26 Jahren Zeit für eine Luftveränderung, wenn er noch den Sprung zu einem Topklub schaffen möchte. Der Fakt, dass er zuletzt unter Trainer Xabi Alonso abhängig vom gewählten Spielsystem kein unumstrittener Stammspieler mehr war, hat Tahs Wechselwunsch nicht verringert, aber folglich am Ende auch nicht mehr entscheidend befeuert.

Die grundsätzlichen Voraussetzungen für einen Transfer im Sommer sind in jedem Fall gegeben. Enthält Tahs bis Ende Juni 2025 datiertes Arbeitspapier in Leverkusen doch eine Ausstiegsklausel.