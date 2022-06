Gacinovic war nur der Anfang: Geht auch Adams?

Mittlerweile ist offiziell, was der kicker bereits berichtet hatte: Mijat Gacinovic schließt sich AEK Athen an. Der Serbe, zuletzt an Panathinaikos verliehen und bei der TSG nie über den Status des Ergänzungsspielers hinausgekommen, soll keinesfalls der letzte Abgang bleiben in Hoffenheim.

Hat sich nie durchgesetzt: Kasim Adams. Getty Images