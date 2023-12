Deutschlands Großstädte ohne Profifußball

Salzgitter - 105.000 Einwohner

Im Südosten Niedersachsens gelegen, existiert die Stadt mit ihren sieben Ortschaften in dieser Form erst seit 1942. Der SV Union Salzgitter hatte seine erfolgreichste Zeit in den 70er-Jahren, scheiterte knapp am Aufstieg in Liga zwei. Inzwischen spielt Union in der Bezirksliga (Stufe 7). Dort tummeln sich weitere Vereine der Stadt. Ligenhöchster Verein ist seit dieser Saison aber der FC Germania Bleckenstedt (Landesliga). imago