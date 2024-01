Fürths Nummer zwei Linde vor Abgang in die Heimat?

Nach zwei Jahren wird Andreas Linde Fürth wohl wieder verlassen. Den Schlussmann zieht es zum schwedischen Erstligisten BK Häcken.

Ausgerechnet das Franken-Derby könnte für Andreas Linde seine letzte Liga-Partie im Trikot der SpVgg Greuther Fürth gewesen sein. Denn den Schlussmann zieht es wohl ein halbes Jahr vor Vertragsende zurück nach Schweden, zum BK Häcken.

Linde war im Januar 2022 zum damaligen Bundesliga-Schlusslicht Fürth gewechselt und etablierte sich zeitnah als Nummer eins. Diese Rolle behielt er bis zum vergangenen Sommer inne. In der laufenden Spielzeit verdrängte ihn allerdings Köln-Leihgabe Jonas Urbig auf die Bank: Lediglich am 6. Spieltag in Nürnberg kam Linde in der Hinrunde zum Einsatz, weil Urbig erkrankt fehlte. Dazu durfte er bei der Pokal-Niederlage in Homburg ran (1:2).

Podcast Wer war der Mensch Franz Beckenbauer? (mit Carlo Wild) Franz Beckenbauer starb am 7. Januar 2024 mit 78 Jahren. Der langjährige kicker-Chefreporter Karlheinz Wild erinnert sich an viele Begegnungen mit dem Kaiser und erzählt, was den Menschen Franz Beckenbauer ausgemacht hat. alle Folgen

Da der Schwede den Stammplatz nicht zurückerobern kann, macht der Wechsel aus seiner persönlicher Sicht Sinn. Seine Abschiedsvorstellung könnte der 30-Jährige am Samstag bei der 1:6-Klatsche gegen den VfB Stuttgart gegeben haben. Im Testspiel über zweimal 60 Minuten brachte Trainer Alexander Zorninger Linde in der 81. Minute. Der Schlussmann kassierte in der Folge noch zwei Gegentore von Jovan Milosevic.

In Häcken könnte Linde auf internationaler Ebene spielen

In Häcken könnte Linde, der unter anderem zehn Europa-League-Spiele für Molde absolvierte, auch weitere Erfahrungen auf internationaler Ebene machen. Denn BK beendete die im November abgelaufene Spielzeit in der Allsvenskan auf dem dritten Platz und nimmt daher an der Qualifikation für die Conference League teil. Im Jahr zuvor hatte sich Häcken noch für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert. Doch in der Gruppe H mit Leverkusen schieden die Göteborger mit null Punkten aus.