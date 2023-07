Fürth hat "unglaublich viel Potenzial" und ein Problem

Die SpVgg Greuther Fürth hat ihr Trainingslager beendet und Coach Alexander Zorniger zeigt sich größtenteils zufrieden. Zudem steht der Kapitän und Mannschaftsrat beim Kleeblatt für die kommende Saison fest.

Nach der Rückkehr aus Tirol zeigte sich Zorniger, der erstmals die gesamte Vorbereitung mit Fürth in diesem Sommer absolviert, vorwiegend zufrieden. "Wir hatten gute Bedingungen, die wir ausgiebig genutzt haben. Die Jungs sind regelmäßig an ihre Grenzen gebracht worden und darüber hinaus gegangen", findet Zorniger. "Wie üblich in der Vorbereitungsphase ist die Motivation ausgesprochen hoch. Wir müssen der Gruppe noch nahebringen, dass wir jeden einzelnen über die gesamte Saison brauchen - und nicht nur am ersten Spieltag."

Allerdings ist nicht alles eitel Sonnenschein bei den Franken, auch wenn der Coach sagt: "Vor allem die Spiele, und auch die ein oder andere Trainingseinheit haben gezeigt, dass wir unglaublich viel Potenzial im Spiel nach vorne haben. Dieses Potenzial müssen wir jetzt in Qualität ummünzen, aber genauso auch am gesamten Defensivverhalten aller Spieler arbeiten."

Azzouzi fordert seriöse Arbeit

Im letzten Punkt könnte das Problem liegen. Denn so sehr die Offensive aktuell auf Hochtouren läuft (24 Tore in fünf Spielen), so sehr gibt es defensiv noch Verbesserungsbedarf: In den jüngsten drei Tests kassierte das Kleeblatt insgesamt neun Gegentreffer, was auch Rachid Azzouzi auffiel. "Das Team muss als Verbund defensiv noch seriöser arbeiten, noch mehr die Null verteidigen“, fordert der Sportgeschäftsführer.

Das dürfte im letzten Testspiel allerdings zu einer Mammutaufgabe und insofern zu einem echten Prüfstein werden. Denn am 24. Juli geht es gegen den FC Liverpool (13 Uhr), ehe zum Saisonstart der SC Paderborn zu Gast sein wird.

Team wählt nur erfahrene Spieler für Mannschaftsrat

Derweil gibt es keine Experimente mit der Kapitänsbinde. Denn die bleibt am Arm von Branimir Hrgota (30). In den Mannschaftsrat haben die Spieler während des Trainingslagers in Bad Häring mit Julian Green (28), Marco Meyerhöfer (27), Gideon Jung (28) und Oussama Haddadi (31) nur erfahrene Spieler gewählt.