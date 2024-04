Fürth angelt sich Kölner Talent Wagner

Die Spielvereinigung Greuther Fürth hat das Kölner Talent Matti Wagner verpflichtet und muss keine Ablöse für den 18-Jährigen bezahlen.

Hat in Fürth seinen ersten Profivertrag bekommen: Matti Wagner. IMAGO/Beautiful Sports

Linksverteidiger Matti Wagner hat in Fürth einen Vertrag bis 2027 unterschrieben. Beim 1. FC Köln läuft sein Arbeitspapier in diesem Sommer aus, sodass für den U-Nationalspieler keine Ablösesumme fällig wird.

"Matti ist einer der besten deutschen Linksverteidiger seines Jahrgangs. Für uns war klar, dass wir auf dieser Position neben unseren erfahrenen Spielern einen jungen haben wollen, der hungrig ist", erklärt Geschäftsführer Rachid Azzouzi.

Bei der Spielvereinigung sind die Verantwortlichen guter Dinge, dass er den Sprung in die 2. Liga gut und schnell bewältigen kann, da Wagner neben seinen Einsätzen in der Junioren-Bundesliga zuletzt auch schon zehn Spiele in der Regionalliga absolviert hat.

Zorniger: "Das macht ihn natürlich sehr interessant"

"Wir geben den Jungs hier die Zeit zu wachsen, es ist aber genauso wichtig, dass sie wissen, dass wir mit ihnen als echte Optionen planen", wird Trainer Alexander Zorniger vom Kleeblatt zitiert. "Matti kennt sowohl die klassische Linksverteidigerposition, die er in Köln spielt, aber genauso die linke Außenbahn in einem Dreierketten-System von der Nationalmannschaft, das macht ihn natürlich sehr interessant."

Für den 1. FC Köln, der nicht nur kurz vor dem Abstieg steht, sondern auch noch eine Transfersperre im Sommer absitzen muss, sicherlich kein schöner Abgang, zumal mit Justin Diehl nach der Saison ja ein weiteres Talent den Traditionsklub verlassen wird.

Urbig und Lemperle als Vorbilder

Derweil freut sich Wagner auf die neue Herausforderung seines ersten Profivertrages. "Als ich vom Interesse der Spielvereinigung gehört habe, musste ich nicht lange überlegen", kommentiert Wagner. "Der Verein steht für die Ausbildung junger Spieler. Tim und Jonas sind da natürlich gerade die besten Beispiele und diese Chance sehe ich auch für mich." Tim Lemperle (22) und Keeper Jonas Urbig (20), beide vom 1. FC Köln ausgeliehen, dürften den Fürthern demnach ein gutes Zeugnis ausgestellt haben.