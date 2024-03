Kessler bestätigt Diehl-Abgang: "Es ist keine Einbahnstraße"

Justin Diehl (19) hat sich gegen den 1. FC Köln entschieden und wird den Verein im Sommer verlassen. Das hat Thomas Kessler, der Leiter Lizenzspieler, am Mittwoch bestätigt.

"Er ist eine Personalie, bei der wir alles investiert haben, um ihn zu überzeugen, dass der FC in den nächsten Jahren der richtige Weg ist, um die nächsten Schritte in den Profifußball zu machen", führte Kessler auf der Spieltags-Konferenz vor dem Bundesligaspiel gegen RB Leipzig (Freitag, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) aus. "Leider haben die Gespräche nicht da hingeführt, dass wir uns einigen konnten", sagte der Leiter Lizenzspieler der Rheinländer weiter und bestätigte damit unter anderem kicker-Berichte.

Das Ziel des 19-jährigen Offensivspielers wird wohl der VfB Stuttgart sein. Da der Vertrag Diehls im Sommer ausläuft, kann er bereits mit anderen Vereinen verhandeln - und hat dies im Fall der Schwaben auch bereits getan. Zuletzt vermeldete die Sport Bild eine Einigung der Parteien. Diese wollte Kessler nicht bestätigen, sagte aber, dass es "normal" sei, "dass er mit anderen Vereinen spricht, wenn der Vertrag ausläuft."

Er selbst habe von einem bestandenen Medizincheck in Stuttgart "keine Kenntnis", so Kessler weiter. "Ob es passiert, müssen sie die Interessensvertreter von Justin fragen. Und auch ob es der richtige Weg ist, dass wir es nicht wissen, müssen sie seine Interessensvertreter fragen."

Eine kleine Spitze in Richtung der Seite des Eigengewächses, das aber - anders als noch in der Hinrunde - nicht wieder zurück in die U 21 geschoben wird. "Ich und das Trainerteam waren in der Hinrunde der Meinung, dass es Justin gut tut, sich in der Regionalliga abseits des Geschehens auf den Fußball zu konzentrieren", so Kessler. "Nach seiner Verletzung wird er aber fester Teil der Lizenzmannschaft bleiben."

Beim Spiel gegen Leipzig wird Diehl aufgrund einer bei der Derbyniederlage gegen Leverkusen erlittenen Muskelverletzung weiterhin fehlen, im Saisonendspurt soll er aber wieder ins Geschehen eingreifen. "Wie es ab Sommer weitergehen wird, kann ich nicht sagen", sagte Kessler. In Köln bleiben wird Diehl jedenfalls nicht, auch wenn Kessler betont, dass "unsere Tür immer offen für ihn ist". Einzig: Diehl will nicht hindurchgehen: "Wir haben alles dafür getan, dass er bleibt, aber es ist keine Einbahnstraße. Wir würden es sehr bedauern, wenn er uns verlässt, aber am Ende ist es seine Entscheidung."