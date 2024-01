Für Klopp nach Liverpool? Xabi Alonso: "Ich habe keine direkte Antwort"

Jürgen Klopp hört im Sommer beim FC Liverpool auf. Xabi Alonso gilt dort als heißer Nachfolgekandidat. Bleibt er trotzdem bei Bayer 04? Darauf hatte Leverkusens Trainer am Freitag keine klärende Antwort parat.

Nach der offiziellen Bekanntgabe, dass Jürgen Klopp am Saisonende beim FC Liverpool trotz noch bis 2026 laufenden Vertrages aufhört, traten vor dem Spiel von Bayer 04 gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) die rein sportlichen Themen in den Hintergrund. Logisch, gilt Xabi Alonso doch als heißer Kandidat auf die Nachfolge Klopps bei seinem Ex-Klub.

Und der Leverkusener Trainer konnte am frühen Freitagnachmittag die natürlich aufkommenden Spekulationen über seine Zukunft nicht wegwischen. Was wenig überraschend kam. Schließlich ist der LFC neben Bayern München und Real Madrid einer von drei europäischen Topklubs, für die Xabi Alonso als Profi spielte und die alle als potenzielle nächste Stationen des 42-Jährigen gelten.

Was Jürgen in Liverpool geleistet hat, davor habe ich großen Respekt. Xabi Alonso

Dieser reagierte erstmal gelassen auf das Thema. "Die Spekulationen sind normal", sagte der frühere Mittelfeld-Stratege, um dann eine Hymne auf die Klopp-Ära in Liverpool anzustimmen: "Was Jürgen in Liverpool geleistet hat, davor habe ich großen Respekt. Ich hege große Bewunderung für ihn, für das, was er in den letzten neun Jahren erreicht hat und wie er es gemacht hat."

Fokus liegt auf Leverkusen - vorerst

Klopp habe großartige Arbeit geleistet, unterstrich der Baske, um dann zu seiner eigenen Rolle in der nun beginnenden Geschichte zu sagen: "Aber mein Fokus liegt hier, auf Bayer Leverkusen. Ich habe eine hohe Motivation, hier gute Arbeit zu leisten. Ich bin hier sehr zufrieden und sehr glücklich mit der Mannschaft, mit dem Verein, mit allem. Mein Fokus liegt nicht auf dem Mai, sondern auf morgen, auf Gladbach. Aber ja, es war überraschend, was in Liverpool passiert ist."

Doch auf konkrete Nachfrage des kicker, ob er denn ausschließen könne, ab dem Sommer neuer Liverpool-Trainer zu sein, antwortete Xabi Alonso ehrlich: "Das ist eine direkte Frage, aber ich habe keine direkte Antwort. Gerade bin ich sicher hier." Ein klares Bekenntnis, das angesichts seines bis 2026 laufenden Vertrages möglich gewesen wäre, gab Xabi Alonso nicht ab.

Podcast Keine Angst vor Handball-Goliath Dänemark? (mit Fabian Wiede) Handball-Nationalspieler Fabian Wiede von den Füchsen Berlin analysiert Deutschlands Halbfinal-Gegner Dänemark und gibt ein Update zu seiner Genesung. Die News: Union Berlin Trainer Bjelica watscht Sané, die Verletzungsmisere bei den Bayern geht weiter und Werder Bremen mit neuem Investoren-Bündnis. alle Folgen

Verständlich, wenn ein Klub dieser Größenordnung lockt. Bereits im Spätherbst, als der kicker keine Bestätigung für die Information bekam, dass Klopp zum Saisonende aufhören wolle, war auch direkt der Name von Xabi Alonso als Wunschnachfolger genannt worden.

Am Freitag ließ Xabi Alonso trotz aller Wertschätzung für Bayer 04, die er ausdrückte, seine persönliche Zukunft offen. "Um ehrlich zu sein. Ich bin nicht in dem Moment, über den nächsten Schritt nachzudenken. Ich denke ans Hier und Jetzt", sagte der Welt- und Europameister, "ich glaube, dass ich an einem großartigen Ort bin, und ich genieße es und es ist der richtige Platz. Das kann ich sagen." Um kurz darauf aber anzufügen: "Was in der Zukunft kommt, weiß ich nicht. Und ich kümmere mich im Moment nicht wirklich darum."