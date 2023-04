Freiburg bindet Abwehrtalent Sildillia: "Plan in jeglicher Hinsicht aufgegangen"

Der SC Freiburg hat den Vertrag mit Kiliann Sildillia vorzeitig verlängert, das teilte der Verein am Montag offiziell mit. Zur Laufzeit des neuen Kontrakts machten die Freiburger wie gewohnt keine Angaben.

Das vorherige Arbeitspapier des 20-Jährigen wäre nach kicker-Informationen 2024 ausgelaufen, nun sichert sich der SC langfristig die Dienste des Franzosen, der zuletzt von Bundesliga-Konkurrent Bayer Leverkusen umworben wurde.

Kiliann Sildillia war 2020 vom FC Metz in den Breisgau gewechselt, in der aktuellen Saison gelang dem Verteidiger der Durchbruch. In 21 seiner 23 Bundesliga-Einsätze stand er in der Startaufstellung, dazu durfte er sechsmal in der Europa League von Beginn an ran. Der ausgebildete Innenverteidiger ist in der Viererkette auch auf der rechten Seite einsetzbar und überzeugte die Verantwortlichen in Freiburg mit seiner Unaufgeregtheit, Athletik, Kopfball- und Zweikampfstärke.

Hartenbach lobt Sildillias "Qualität, Geduld und Demut"

"Mit Qualität, Geduld und Demut hat sich Kilian einen festen Platz in unserer Mannschaft erarbeitet. Es ist schön zu sehen, dass diese Attribute bei uns immer wieder zum Ziel führen können", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach.

Sildillia kündigte derweil an, in Freiburg den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen und "gemeinsam mit den Jungs am höchstmöglichen Niveau arbeiten" zu wollen. "Als ich von Metz nach Freiburg kam, hatten wir einen gemeinsamen Plan. Dieser Plan ist in jeglicher Hinsicht aufgegangen."