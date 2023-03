Der Poker um Freiburgs Sildillia

Der SC Freiburg arbeitet daran, sein Erfolgsteam zusammenzuhalten und muss dabei auch um Abwehrtalent Kiliann Sildillia (20) kämpfen, auf das Bayer 04 Leverkusen ein Auge geworfen hat.

Beim SC Freiburg ging es in der Länderspielphase auf dem Platz eher übersichtlich zu, gleich 14 Profis sind oder waren mit ihren Teams auf Reisen. Hinter den Kulissen wird dafür auf Hochtouren daran gearbeitet, die aktuelle Erfolgsmannschaft zusammenzuhalten.

Während dieser Tage die Vertragsverlängerung mit dem wertvollen Offensivallrounder Lucas Höler gelang und auf der Torwartposition rund um den begehrten Mark Flekken eine Richtungsentscheidung ansteht, rückt auch Kiliann Sildillia in den Fokus.

Der Franzose, der 2020 als 18-Jähriger vom FC Metz nach Freiburg gekommen war und 2021 ins Profiteam befördert wurde, ist ein hauptsächlich als Innenverteidiger ausgebildeter Abwehrspieler, der aber beim Sport-Club vorwiegend auf der rechten Seite eingesetzt wird. Dort kann der Rechtsfüßer, der im Blickfeld der französischen U-21-Nationalmannschat steht, als rechter Schienenspieler in einem System mit Dreierkette sowie als rechter Verteidiger in einer Viererabwehr agieren.

Der 1,86-Meter-Mann zeichnet sich durch Athletik, ein gutes Kopfballspiel und hartnäckige Zweikampfführung aus, agiert zudem äußerst unaufgeregt und mit viel Ruhe am Ball. Auch wenn er auf der Außenbahn kein Topsprinter ist und im Offensivspiel noch einiges an Verbesserungspotenzial aufweist, hat er beim SC diese Saison den Durchbruch zur Stammkraft geschafft, stand in 20 Bundesliga- und sechs Europa-League-Partien in der Startelf.

Letzte Chance auf eine stattliche Ablöse?

All das ist natürlich auch der Konkurrenz nicht verborgen geblieben. So gehört Sildillia zu den Kandidaten von Bayer 04 Leverkusen für die im Sommer anstehenden Kaderveränderungen. Dass die Mannschaft ein anderes Gesicht bekommen soll, hatte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes Anfang Februar im kicker-Interview angekündigt.

Für Bayer 04 ist Sildillia in vielerlei Hinsicht interessant: Zum einen, weil Offensivverteidiger Jeremie Frimpong für den Sommer als heißer Wechselkandidat gilt. Zum anderen, weil in Leverkusens Innenverteidigung, die zahlenmäßig ohnehin eher dünn besetzt ist, die Zukunft verschiedener Akteure unklar ist.

Sildillia, bei dem die Beförderung 2021 nicht wie bei den meisten anderen SC-Talenten mit einer Vertragsverlängerung einherging, besitzt bei den Breisgauern nach kicker-Informationen nur noch ein bis Sommer 2024 befristetes Arbeitspapier. Für die Freiburger bestünde also in diesem Sommer die letzte Möglichkeit, noch eine stattliche Ablöse zu kassieren - falls es Sportdirektor Klemens Hartenbach und Sportvorstand Jochen Saier nicht doch gelingt, Sildillia in Bälde längerfristig zu binden.

Daran arbeiten die SC-Verantwortlichen derzeit intensiv, und scheinen trotz harter Konkurrenz von Leverkusen und weiteren Klubs nicht die schlechtesten Karten zu haben. Der Poker um Sildillia läuft. Spannend, wann und bei welchem Klub er seine nächste Vertragsunterschrift leisten wird.