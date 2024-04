Freiberg verlängert mit Maroudis und Stellwagen

Der SGV Freiberg verlängert die Verträge mit Luca Stellwagen und Iosif Maroudis. Der 25-jährige Stellwagen, der erst im Winter zum SGV kam, bringe als "erfahrener Außenverteidiger" wertvolle Qualität ins Team ein, heißt es in der Meldung. "Seine Vertragsverlängerung ist ein weiterer Beleg für das Vertrauen des Vereins in seine Leistung und sein Potenzial." Mittelfeldspieler Iosif Maroudis (26) habe in dieser Saison "durch seine Leistung und seine Flexibilität überzeugt", so der SGV: "Er ist auf mehreren Positionen einsetzbar und bringt sowohl kämpferischen Einsatz als auch spielerische Qualität mit."