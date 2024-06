Oostendorp bleibt Trainer beim Club

Auch wenn es nichts wurde mit dem Klassenerhalt in der Bundesliga, bleibt Thomas Oostendorp weiterhin Trainer der Frauen des 1. FC Nürnberg. Der 31-jährige Niederländer war vor der kürzlich abgelaufenen Saison zum Club gekommen, hatte als Tabellen-15. aber knapp den Nichtabstieg verpasst. Nun steht die Mission Wiederaufstieg an - mit Trainer Oostendorp, der sich weiterhin positiv gibt. "Wir sind vor einem Jahr hier angetreten, um den Club mittelfristig in der ersten Liga zu etablieren. Ich bin auch jetzt von der Vision überzeugt, wie wir die nächsten Entwicklungsschritte angehen wollen", wird der Coach vom Verein zitiert.