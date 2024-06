BSV holt Oldenburg-Talent Busch

Moritz Busch wechselt von der U 19 des VfB Oldenburg an den Panzenberg. Der 18-jährige zentrale Mittelfeldspieler stand mehrfach im Kader der 1. Mannschaft der Oldenburger und trainierte dort auch häufiger mit, kam im Spielbetrieb aber in der U-19-Regionalliga zum Einsatz. "Er hat in dieser Saison nochmal einen richtigen guten Sprung in seiner Entwicklung gemacht. Ich glaube der Bremer SV ist genau der richtige Verein", sagt Ralf Voigt.