Fortunas de Wijs meldet sich zurück

Daniel Thioune lässt Fortuna Düsseldorf weiter trainieren und sieht einen 1:0-Testspiel-Sieg gegen Arminia Bielefeld.

Es war kein Zufall, dass Daniel Thioune darauf bestanden hatte, seine Spieler nicht sofort nach dem letzten Hinrundenspiel mit Hausaufgaben in einen längeren Urlaub bis Jahresbeginn zu schicken. Zudem ergab es sich so, dass Trainer und Mannschaft gemeinsam nach den beiden letzten Liga-Niederlagen einer Winterdepression entgegenwirken konnten. Ein wichtiger Teil der "Therapie" sollte auch ein Testturnier sein, das in Lohne mit Werder Bremen und Arminia Bielefeld stattfinden sollte. Die Hoffnung auch gegen einen Bundesligisten spielen zu können, wurde allerdings durch die Absage der Testmöglichkeit mit jeweils einem Spiel gegen diese Gegner über 45 Minuten zunichte gemacht. Über die geäußerten Sicherheitsbedenken mussten die Fortunen nicht allzu lange grübeln, da mit der Arminia kurzfristig noch ein 90-Minuten-Test auf der Alm für Samstag vereinbart werden konnte.

So hatte Daniel Thioune die Gelegenheit, die er gesucht hatte, um Profis, die nach einer Verletzung wieder Anschluss suchen, und Spielern, die bisher wenig Gelegenheit hatten, den Trainer von ihrem Können zu überzeugen, auf den Zahn zu fühlen. Andre Hoffmann spielte über 70 Minuten, Jordy de Wijs zumindest eine Halbzeit. Auch Kwadwo Baah und Benjamin Böckle konnten endlich einmal über eine längere Spieldauer zeigen, dass sie ihre Chance suchen.

"Ich habe viel Gutes gesehen", berichtete der Trainer. Von seinem "Mentalitätsspieler" de Wijs hatte Thioune nichts anderes erwartet, als dass dieser wieder in seiner typischen Art mit viel Körpereinsatz zur Sache geht. "Dass er sich da in einer Situation eine Gelbe Karte abholt, lag aber wohl eher daran, dass er vorher ein Foul an einem Mitspieler gesehen hatte und damit unzufrieden war." Übrigens hatte sich der Niederländer ausgerechnet im Hinrundenspiel gegen Bielefeld so stark an der Rippe verletzt, dass er erst jetzt wieder die ersten 45 Minuten spielen konnte.

Gaus als Gastspieler dabei

Die Leistung von Gastspieler Marcel Gaus, der mit der U 23 der Fortuna trainiert hat und in Bielefeld beim 1:0-Erfolg über 20 Minuten zum Einsatz kam, wollte Fortunas Cheftrainer nicht bewerten, weil er davon ausgeht, dass die Verpflichtung des Ex-Fortunen nicht in Frage kommt.

Dagegen war er mit dem Hoffmann-Auftritt und den Leistungen der Youngster Baah und Böckle durchaus zufrieden. Den Treffer in der Schlussminute zum Sieg auf dem Trainingsgelände der Arminia erzielte Tim Oberdorf per Kopf nach einer Hendrix-Ecke.