"Das ärgert mich maßlos": Bielefeld verliert Test gegen Düsseldorf

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit schlug Zweitligist Fortuna Düsseldorf Arminia Bielefeld mit 1:0. Bielefelds Trainer Daniel Scherning ärgerte sich vor allem über den späten Gegentreffer.

Geplant war für den Samstag eigentlich ein Blitzturnier in Lohne - zusammen mit Bundesligist Werder Bremen. Da der Dreierwettkampf am Donnerstag aber von der Polizei wegen Sicherheitsbedenken abgesagt worden war, haben sich Arminia Bielefeld und Fortuna Düsseldorf kurzerhand zu einem Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit getroffen. Auf dem Trainingsgelände der Arminia gewann die Fortuna durch einen Treffer von Tim Oberdorf in der Schlussminute mit 1:0. Im Anschluss an eine Ecke war der 26-Jährige zuletzt am Ball und bugsierte ihn in die lange Ecke.

Auch wenn es sich nur einen Test handelte, regte sich Daniel Scherning über den späten Gegentreffer auf. "Wir müssen den Standard besser verteidigen und können die Situation, die zur Ecke geführt, besser lösen. Das ärgert mich maßlos", sagte der Bielefelder Trainer, der aber mit der Vorstellung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit zufrieden war. Durch Christian Gebauer (13.), Guilherme Ramos (37.) und Janni Serra (45.) hatte die Arminia gute Chancen, zudem wurde ein Kopfballtor von Frederik Jäkel nicht anerkannt, weil er sich vorher im Duell mit Benjamin Böckle aufgestützt hatte. In den anderen Szenen parierte Fortunas Nummer drei, Dennis Gorka, gut und spielte aufmerksam mit. So auch in der 62. Minute: Silvan Sidler kam in halbrechter Position aus 15 Metern frei zum Abschluss, doch Gorka war blitzschnell unten und verhinderte das 0:1 aus Sicht der Fortuna. Die beste Gelegenheit der Düsseldorfer vor dem Siegtreffer hatte Shinta Appelkamp, der aus kurzer Distanz an Arne Schulz scheiterte (80.).

Thioune nimmt "viel Gutes mit"

Während Scherning sich ärgerte, war Trainerkollege Daniel Thioune zufrieden - mit dem Ergebnis und dem Mitwirken einiger Spieler. "De Wijs eine Halbzeit, Hoffmann und Baah jeweils 70 Minuten, Böckle eine Stunde - das Testspiel war für uns super und ich nehme viel Gutes mit", freute sich Fortunas Chefcoach über Spielzeit für länger verletzte Akteure oder Spieler, die sonst nicht so viele Anteile bekommen. "Über Siege freue mich ich immer, vor allem über die mit einer defensiven Null."

Bei der Arminia fehlten neben den Spielern, die auf Länderspielreise sind (Andres Andrade, Benjamin Kanuric und Jomaine Consbruch), weitere Akteure: Robin Hack (umgeknickt im Training), Bryan Lasme, Mateo Klimowicz (beide krank) sowie Oliver Hüsing (Sprunggelenk) und Fabian Klos (Operation) mussten passen. Die Düsseldorfer mussten neben den Langzeitverletzten auf Christoph Klarer (Nasen-OP) und Ao Tanaka (WM mit Japan) verzichten. Dafür war Gastspieler Marcel Gaus mit dabei. Für eine halbe Stunde durfte der vereinslose Ex-Fortune mitwirken - quasi als Dankeschön für seine Trainingsunterstützung in der U 23. An eine Verpflichtung wird aber nicht gedacht.