Fortuna zieht die Kaufoption für Tanaka

Fortuna Düsseldorf verpflichtet Ao Tanaka fest - der zentrale Mittelfeldspieler, der bisher von Kawasaki Frontale ausgeliehen war, unterschrieb einen Vertrag bis 2025.

Ao Tanaka und Fortuna Düsseldorf setzen ihre Zusammenarbeit fort. Die Rot-Weißen zogen die Kaufoption für den 23-Jährigen, der bereits seit vergangenem Sommer auf Leihbasis von J-League Klub Kawasaki Frontale für die Fortunen auflief. Der Japaner absolvierte in der laufenden Spielzeit 26 Ligaspiele (kicker-Note: 3,53) - zuletzt entwickelte er sich unter Trainer Daniel Thioune immer mehr zum Stammspieler und stand in fünf der vergangenen sechs Partien über die volle Distanz auf dem Feld. Über die Ablösemodalitäten machte der Zweitligist keine Angaben.

Wir sind davon überzeugt, dass Ao noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist. Klaus Allofs

Dementsprechend glücklich sind die Düsseldorfer Verantwortlichen, dass der zentrale Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hat: "Ao Tanaka hat sich in den vergangenen Monaten zu einem wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft entwickelt. Wir sind davon überzeugt, dass Ao noch nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist und wir in den nächsten Jahren viel Freude an ihm haben werden", wird Vorstand Sport und Kommunikation Klaus Allofs in der Vereinsmitteilung zitiert.

Tanaka, dem sein bislang einziger Zweitliga-Treffer im Heimspiel gegen Hansa Rostock gelang, habe sich in Düsseldorf "vom ersten Tag an sehr gut aufgenommen gefühlt". Die Fortuna ist erst der zweite Verein seiner gesamten Karriere. Der in Kawasaki geborene Tanaka spielte schon in der Jugend für seinen Heimatklub Kawasaki Frontale und feierte dort 2018 sein J-League-Debüt. Mit seinem Jugendverein wurde er unter anderem 2018 und 2020 japanischer Meister.