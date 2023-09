Fortuna grüßt vorerst von oben - St. Paulis Remis-Serie hält bei Protestspiel an

Am Freitagabend holte sich Düsseldorf mit dem Sieg gegen den KSC vorübergehend die Tabellenspitze. St. Pauli spielte zum vierten Mal in Folge Remis, in Braunschweig war aber mehr drin.

In Düsseldorf ging es am Freitagabend munter los. Es waren keine drei Minuten gespielt, als Schleusener nach Frankes Kopfball zur Führung abstaubte, nach VAR-Eingriff zählte der Treffer. Schon in der 11. Minute war der Vorsprung allerdings wieder dahin. Gondorf verlor den Ball beim Spielaufbau in der Nähe des eigenen Strafraums an Engelhardt, der den Patzer zum 1:1 nutzte. In der 25. Minute hatte Tzolis die dicke Chance zur Führung, war aber zu überrascht und verfehlte das Gehäuse mit dem Oberschenkel haarscharf. In der 55. Minute machte es der Grieche per Schlenzer besser, Wanitzeks Eigentor nur zwei Minuten später das KSC-Unglück endgültig perfekt. Ein Doppelschlag, von dem sich der KSC nicht mehr erholte. Ginczek hätte kurz vor Schluss beinahe noch das 4:1 erzielt, Düsseldorf holte aber auch so den zweiten Sieg in Folge.

St. Pauli: Proteste, endlich ein Tor - und wieder Remis

In Braunschweig herrschte zunächst Stille. St. Paulis Fans protestierten gegen die BTSV-Stehplatzpreise, weswegen verspätet in den Block kamen - auch die Eintracht-Fans blieben verhalten. Die Kiez-Fans hätten sich noch mehr Zeit lassen können. Eine hochkarätige Chance gab es in der ersten Hälfte überhaupt nicht zu sehen, St. Pauli ging wie immer in dieser Saison mit einem 0:0 in die Kabinen. Nach einer weiteren Protestaktion der Fans von St. Pauli (Tennisbälle auf dem Feld) gelang den Hamburgern nach dreieinhalb Spielen dank Saad (59.) endlich wieder ein Treffer. St. Pauli blieb dran, Hartel und Saad scheiterten kurz nacheinander (78.). Aus dem Nichts schlug kurz darauf der eingewechselte Neuzugang Helgason bei seinem Zweitligadebüt zu - 1:1. In der achtminütigen Nachspielzeit kam BTSV-Kapitän Krauße gegen Metcalfe im Strafraum zu Fall, Referee bleib aber auch nach Videostudium bei seiner Entscheidung - kein Elfmeter. Für St. Pauli war es bereits das vierte Liga-Remis in Folge.