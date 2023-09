"Kann es kaum erwarten": Osnabrück holt Cuisance zurück nach Deutschland

Dem VfL Osnabrück ist kurz vor der Schließung des Transferfensters noch ein echter Transfercoup gelungen. Wie die Niedersachsen am Freitagabend bekanntgaben, kommt der ehemalige Bayern-Akteur Michael Cuisance für ein Jahr auf Leihbasis.

Für Cuisance ist es eine Rückkehr nach Deutschland, denn der 24-jährige Franzose stand bereits für Borussia Mönchengladbach und den FC Bayern München auf dem Rasen - bei den Bayern war er Teil des Kaders, der 2020 die Champions League gewann. Demntsprechend kann die Verpflichtung Cuisances durchaus als Coup bezeichnet werden.

VfL will Cuisance zu alter Stärke verhelfen

"Michael verfügt über enorme fußballerische Qualitäten und wird unser Spiel mit seinen kreativen Impulsen bereichern", ist sich Amir Shapourzadeh, Sportdirektor beim VfL, sicher, dass der 24-Jährige dem aktuell noch sieglosen Aufsteiger helfen kann. "Er wollte unbedingt zurück nach Deutschland, um seine fußballerischen Fähigkeiten in einem ruhigen und professionellen Umfeld wieder entfalten zu können."

Am Niederrhein in Mönchengladbach wurde Cuisance nach seiner vielversprechenden Debütsaison in der Bundesliga im Jahr 2019 gar mit der Auszeichnung zum "Spieler der Saison" versehen, ehe er die nächste Herausforderung suchte und sich für den Wechsel zum FC Bayern entschied. Dort fand er nicht sein Glück. Über eine Leihe bei Olympique Marseille wurde er zu Beginn des Jahres 2022 zum FC Venezia transferiert. Die vergangene Rückserie absolvierte Cuisance bei Sampdoria Genua, wo er zwölf Spiele in der Serie A absolvierte. Insgesamt blickt er in seiner Karriere bis dato auf 46 Spiele in der Bundesliga, 25 Spiele in der Serie A, 23 in der Ligue 1 sowie sechs in der Champions League zurück.

Cuisance über Osnabrück: "Fantastische Fans und stimmungsvolles Stadion"

Nach zuletzt eher unglücklichen Jahren, in denen sich Cuisance teils auch Vorwürfe wegen mangelnder Disziplin gefallen lassen musste, ist er nun begeistert von seiner Rückkehr nach Deutschland, wo er zu alter Stärke zurückfinden will. "Wer sich mit dem VfL beschäftigt, kommt sofort auf die fantastischen Fans und das stimmungsvolle Stadion. Der Klub ist ein echter Traditionsverein und ich freue mich, dass es mit dem Wechsel funktioniert hat." In den Gesprächen mit den Verantwortlichen des VfL habe der Franzose von Beginn an das Gefühl vermittelt bekommen, "dass ich hier zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Ich kann es kaum erwarten, in Lila-Weiß aufzulaufen."