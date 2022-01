Bayern verkauft Cuisance nach Venedig

Die Wege von Rekordmeister Bayern München und Michael Cuisance (22) trennen sich endgültig, das steht nun fest.

ZSKA Moskau und der FC Venedig zeigten jüngst gesteigertes Interesse an einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers, der die Bayern im Jahr 2019 noch zehn Millionen Euro Ablöse gekostet hatte. Nun steht fest, dass Cuisance seine Karriere in der Serie A fortsetzen wird. Für Venedig, das als Aufsteiger mit 17 Punkten aus 19 Spielen aktuell 16. ist, könnte der Franzose am 6. Januar sein Debüt feiern. Dann wartet das immens wichtige Auswärtsspiel bei Mit-Aufsteiger und Schlusslicht Salernitana um den Ex-Münchner Franck Ribery.

"Wir bedanken uns bei Michael Cuisance für seinen Einsatz im Trikot des FC Bayern und wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg für seine Zukunft beim FC Venedig", heißt es in einem kurzen Statement von Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Cuisance war im Sommer 2017 aus Nancy in die Bundesliga gewechselt, für Borussia Mönchengladbach machte er in den zwei Folgejahren 39 Pflichtspiele. Im Sommer 2019 entschied sich der Linksfuß, die Herausforderung in München anzunehmen. In über einem Jahr kam Cuisance auf nur elf Einsätze (ein Tor), weswegen er sich nach Marseille (29 Einsätze, zwei Treffer) verleihen ließ. Seit seiner Rückkehr nach München im Sommer kam Cuisance lediglich zweimal zum Zug (ein Tor im DFB-Pokal).

Um seine einst steile Entwicklung wieder voranzutreiben, braucht Cuisance Spielpraxis, die er sich in Venedig erhofft. Sein neuer Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2025.