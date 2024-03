"Fortuna für alle": 90.000 Ticketanfragen für das dritte Gratis-Spiel

Am 28. Spieltag Anfang April lädt Fortuna Düsseldorf im Rahmen seines Projekts "Fortuna für alle" wieder Fans und Zuschauer kostenlos ins Stadion ein. Gegen Eintracht Braunschweig wird die Arena voll sein - und es gingen noch weit mehr Ticketanfragen ein.

Zum fünften Mal in dieser Saison eine volle Hütte in Düsseldorf: Das Heimspiel gegen Braunschweig wird dank "Fortuna für alle" ausverkauft sein. IMAGO/Lobeca

Beim furiosen Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern im Oktober (4:3) war die Düsseldorfer Arena mit 52.000 Zuschauern bis auf den letzten Platz gefüllt - und kein Zuschauer musste Eintritt zahlen. Gleiches Bild beim 1:2 gegen den FC St. Pauli Ende Januar und auch für das dritte Gratis-Spiel im Rahmen von "Fortuna für alle" ist das Interesse der Fans ungebrochen.

Wie der Zweitligist am Donnerstag mitteilte, sind für die Partie am 28. Spieltag gegen Eintracht Braunschweig (7. April, 13.30 Uhr) insgesamt 90.000 Ticketanfragen eingegangen. Das dritte und letzte der geplanten kostenlosen Heimspiele in der Saison 2023/24 wird damit ebenfalls "ausverkauft" sein. Beim Spiel gegen St. Pauli waren es nach Vereinsangaben noch 130.000, beim Freispiel gegen den FCK 120.000 Ticketanfragen.

Freikarten für soziale Einrichtungen und Partnervereine

Am Donnerstag sollen die Bewerber eine Benachrichtigung erhalten, ob der Kartenwunsch erfüllt wird oder nicht. Dauerkarteninhaber und Gästefans haben ihre Tickets bereits sicher. Zudem stellen die organisierte Fanszene und der Verein knapp 1000 Tickets für soziale Einrichtungen aus der Region zur Verfügung. Partnervereine des Nachwuchsleistungszentrums der Fortuna erhalten 500 Eintrittskarten.

Der Tabellenvierte hat das Projekt "Fortuna für alle" vor der laufenden Saison vorgestellt und will langfristig möglichst alle Heimspiele für die Zuschauer umsonst anbieten. Das Projekt wird über Sponsoren gegenfinanziert.

"Die Partner, die sich bisher zu diesem Schritt entschlossen haben, sind sehr zufrieden", erklärte Sportvorstand Klaus Allofs im Januar im Interview mit dem kicker. Generell sei die Resonanz zum Start der Pilotphase "überwältigend" gewesen, so Allofs.