Formationswechsel beim BVB? Hinter Bellingham steht ein "dickes Fragezeichen"

Das knifflige Gastspiel beim FC Augsburg könnte Borussia Dortmund ohne Leistungsträger Jude Bellingham bestreiten müssen. Ändert Edin Terzic deshalb seine Formation?

Borussia Dortmund muss mal wieder nachziehen. Was Sportdirektor Sebastian Kehl vor zwei Wochen mal als Nachteil bezeichnet hatte, könnte für den BVB aber auch zur großen Chance im Meisterrennen werden. Weil der FC Bayern am Samstagabend zum Topspiel RB Leipzig empfängt. Ein potenzieller Stolperstein.

Doch das ist der FC Augsburg für Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel durchaus auch, gerade in Dortmund weiß man das. Umso bitterer, dass hinter Leistungsträger Jude Bellingham vor dem Gastspiel bei den Fuggerstädtern am Sonntagabend (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) laut Edin Terzic "ein dickes Fragezeichen" steht. Alle anderen Spieler seien einsatzfähig.

Wie der Trainer auf der Spieltags-Pressekonferenz am Freitagmittag erklärte, hat der 19 Jahre alte Engländer, der dem Mannschaftstraining am Dienstag noch aus Gründen der Belastungssteuerung ferngeblieben war, auch seither "nicht mit uns trainieren können". Sprich am Mannschaftstraining teilnehmen.

Genau das wäre für Terzic aber Grundvoraussetzung, den Mittelfeldmann am vorletzten Spieltag schließlich einzusetzen: "Komplett ohne Teamtraining wird es immer schwer. Nicht, dass er dann spielt und nach vier Minuten anzeigt, dass er raus muss."

Diesmal ist das andere Knie betroffen

Bei Bellingham sei diesmal nicht "das getapte Knie" betroffen, das ihm gegen Ende des Gladbach-Spiels Schwierigkeiten bereitet hatte, sondern "das andere", das rechte. Es werde sich am Samstag zeigen, so Terzic, wie und ob er gegen Augsburg mit dem jungen Führungsspieler planen kann.

Ansonsten heißt es umplanen - an diesem Punkt zeigte Terzic am Freitag zwei Szenarien auf. "Marco Reus, Giovanni Reyna oder Salih Özcan haben diese Position sehr häufig gespielt", skizzierte der 40-Jährige einen 1:1-Ersatz und nannte außerdem Raphael Guerreiro als Option. "Wir haben aber auch die Möglichkeit, andere Formationen zu spielen." Zumindest eine benannte Terzic, das 4-2-3-1.