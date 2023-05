BVB-Trio fehlt im Mannschaftstraining

Borussia Dortmund hat sich im Meisterschaftsendspurt in einer öffentlichen Einheit den Fans präsentiert. Ein Trio trainierte nicht mit dem Team.

Rund 1000 Fans verfolgten das Geschehen auf dem Trainingsplatz. Jude Bellingham, Nico Schlotterback und Sebastian Haller fehlten wegen Belastungssteuerung im Mannschaftstraining. Bellingham kehrte nach seiner Einheit im Kraftraum noch zum Autogrammeschreiben auf den Platz zurück und wurde von den Fans bejubelt.

Der BVB tritt am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) beim FC Augsburg an, am 34. Spieltag treffen die Westfalen auf Mainz 05. Aktuell liegen die Borussen in der Tabelle nur einen Zähler hinter Tabellenführer FC Bayern.