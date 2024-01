Folgenschweres Aufwärmen: Fortuna muss auf Appelkamp verzichten

Fortuna Düsseldorf wird vorerst nicht auf Shinta Appelkamp zurückgreifen können. Der Mittelfeldspieler verletzte sich ausgerechnet beim Warmmachen.

15-mal kam Shinta Appelkamp in der aktuellen Saison für Fortuna Düsseldorf zum Einsatz. Beim Auswärtsspiel in Berlin (2:2) saß der Mittelfeldspieler zunächst nur auf der Bank. Einen 16. Einsatz verhinderte ausgerechnet das Aufwärmen.

Bester Vorlagengeber fällt aus

Wie sein Verein am Montag mitteilte, hat sich Appelkamp bei der Erwärmung einen kleinen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen und wird bis auf Weiteres mit dem Trainings- und Spielbetrieb aussetzen. Für die Fortuna ist es bereits der zweite wichtige Ausfall innerhalb kurzer Zeit. In der Vorbereitung musste sich bereits Innenverteidiger Jamil Siebert mit einem Innenbandriss im Knie abmelden.

Für Appelkamp ist es die zweite Zwangspause. Schon im Herbst hatte er wegen muskuläre Probleme zwei Ligaspiele sowie den Sieg im Pokal bei der SpVgg Unterhaching verpasst. Mit sieben Assists ist der 23-Jährige der beste Vorlagengeber der Rheinländer und weist mit 2,92 den drittbesten kicker-Notenschnitt der Düsseldorfer auf - hinter Vincent Vermeij (2,88) und Jordy de Wijs (2,91).