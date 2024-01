Fofana und Gosens trainieren mit - Bonucci und Stein fehlen

Bei Union Berlin hat die Trainingswoche begonnen. Neuverpflichtungen gibt es noch nicht. Dafür bahnen sich weitere Abgänge an.

Nach dem trainingsfreien Montag wurde am Dienstagvormittag beim 1. FC Union Berlin wieder gearbeitet. Bei klirrender Kälte traten auch die im Aufbautraining befindlichen Verteidiger Danilho Doekhi und Robin Gosens den Weg zum Trainingsplatz an.

Ob das Duo am Samstag (15.30 Uhr) im ersten Punktspiel des neuen Jahres beim SC Freiburg mitwirken kann, ist allerdings noch offen und eher fraglich.

Podcast Lernt Werder Bremen aus seinen Fehlern? Watzke hört nach 20 Jahren beim BVB auf, Brasilien hat einen neuen Nationalcoach, „Win-Win“ für Timo Werner in der Premier League und eine ausführliche Wasserstandsmeldung von der Weser. alle Folgen

Neuverpflichtungen wurden in Köpenick noch nicht gesichtet. Aber immerhin zählten auch Sheraldo Becker und David Datro Fofana weiterhin zur Trainingsgruppe von Chefcoach Nenad Bjelica.

Den beiden Angreifern, die am Samstag beim 2:0-Erfolg im Testspiel gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld wegen der Nachwehen einer Krankheit beziehungsweise muskulären Problemen gefehlt hatten, werden zu den Wechselkandidaten gezählt.

Es erscheint aber auch gut möglich, dass sie bleiben. Bei Fofana hatte Trainer Bjelica nach dem Spiel gegen Bielefeld zumindest verbal sein Veto gegen den vorzeitigen Abbruch der Leihe von Chelsea London eingelegt. Beim zuletzt häufig ausfallenden Becker, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, könnte es an ernsthaften Interessenten mangeln.

Nicht am Start waren Leonardo Bonucci und Yannic Stein. Bonucci hatte am Sonntag, einen Tag nach dem Spiel gegen Bielefeld, mit sehr viel Gepäck das Stadion An der Alten Försterei verlassen. Auch sein heftiges Winken ins Publikum unmittelbar nach dem Spiel gegen den DSC war ein Indiz für einen baldigen Abschied. Aktuell soll er aus persönlichen Gründen beim Training fehlen. Zuletzt wurde der Italiener mit Fenerbahce Istanbul in Verbindung gebracht.

Ersatztorwart Stein hat sich am Dienstag auf den Weg zu einem Drittligisten gemacht. Dem Vernehmen nach soll er an den VfB Lübeck ausgeliehen werden. Stein wäre das zweite große Union-Talent, das sich an anderer Stelle weiterentwickeln will. Mittelfeldmann Aljoscha Kemlein war bereits am vergangenen Wochenende an den FC St. Pauli verliehen worden.