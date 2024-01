Bonucci vor Wechsel nach Istanbul

Leonardo Bonucci könnte das Kapitel Union Berlin schon bald zuschlagen. Der Italiener soll unmittelbar vor einem Wechsel nach Istanbul zu Fenerbahce stehen. In Köpenick hat man auch schon möglichen Ersatz im Fokus.

Seine Zeit in Berlin könnte schon bald enden: Leonardo Bonucci. IMAGO/Matthias Koch

Leonardo Bonucci war im Sommer 2023 ablösefrei nach Berlin gekommen, konnte sich bei Union dann aber nicht so richtig durchsetzen. Sieben Einsätze in der Bundesliga (kicker-Notenschnitt 4,20) und noch drei in der Champions League - mehr war nicht drin für den 121-maligen italienischen Nationalspieler.

Vor kurzem kamen dann Berichte auf, wonach Bonucci, der sich auch Hoffnungen auf eine EM-Teilnahme mit der Squadra Azzurra macht, überlegt, der Bundesliga wieder den Rücken zu kehren - auch aus familiären Gründen. Ursprünglich galt deshalb eine Rückkehr in die Serie A als wahrscheinlich, doch ein Wechsel zur AS Rom zerschlug sich, während sich Genua das üppige Gehalt des Innenverteidigers nicht leisten konnte.

Bonucci war dann auch beim Berliner Trainingsauftakt dabei, ein Wechsel aber weiterhin denkbar. Nun berichtet "Fanatik", dass Bonucci vor einem Wechsel zu Fenerbahce steht. Der türkische Tabellenführer aus Istanbul sucht derzeit händeringend nach einem Innenverteidiger, da mit Rodrigo Becao und Luan Peres zwei Spieler verletzt ausfallen und Alexander Djiku mit Ghana beim Afrika-Cup weilt.

Erlic auf Berlins Radar

Sollte Bonucci die Eisernen verlassen, ist es durchaus denkbar, dass die Berliner einen Ersatz holen möchten. Ein Kandidat wäre nach kicker-Information Martin Erlic von Sassuolo Calcio. Der 25-Jährige gilt als kopfball- und zweikampfstark.

Allerdings zählt Erlic nicht zu den schnellsten Spielern seiner Zunft. Der 1,93-m-Hüne spielt seit Jahren in Italien, kann mittlerweile 104 Serie-A-Spiele vorweisen und hat auch schon sieben Länderspiele für Kroatien bestritten.