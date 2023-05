Flekken verabschiedet sich mit Platz fünf: "Wir fliegen nach Ibiza"

Im letzten Spiel der Saison musste der SC Freiburg sich mit 1:2 gegen Eintracht Frankfurt geschlagen geben. Anschließend lobte Mark Flekken, der den Verein im Sommer verlässt, den Sportclub und blickte auf fünf "nicht so schöne, aber auch sehr schöne Jahre" zurück.

Dass es Freiburgs Schlussmann Mark Flekken nach der Saison wohl zum FC Brentford in die englische Premier League ziehen würde, war seit einigen Tagen klar. Kurz vor der letzten Partie der Saison bestätigte Sportdirektor Klemens Hartenbach den Abgang des Niederländers.

Zum Abschied gab es gegen Eintracht Frankfurt eine späte 1:2-Niederlage. "Es war ein Spiel, bei dem es zur Halbzeit ausgesehen hat, als ob wir noch in die Champions League kommen könnten", haderte Flekken nach der Partie bei "Sky". Während es bei Union Berlin, das punktgleich aber mit dem besseren Torverhältnis ins Spiel ging, gegen Bremen noch 0:0 stand, führten die Breisgauer zwischenzeitlich. "Wir hatten gute Chancen und waren sehr gut im Spiel", so der Keeper.

Nach dem Seitenwechsel wendete sich allerdings das Blatt. Zunächst ging Union in Führung, dann drehten die Frankfurter auch noch die Partie. "Wir wussten, dass wir es nur durch einen eigenen Sieg schaffen konnten. Es ist halt schade am Ende", ärgerte sich Flekken. Trost dürfte allerdings sein, dass der SCF auch mit einem Sieg Fünfter geblieben wäre, da die Berliner den Sieg über die Zeit brachten.

Flekken: "Natürlich ist es am Ende bitter"

Dementsprechend zufrieden war Flekken mit der zurückliegenden Spielzeit. "Wir können als Truppe stolz darauf sein, was wir diese Saison erreicht haben mit der Dreifachbelastung", betonte er. "Natürlich ist es am Ende bitter, wenn du die nicht Champions League erreichst, aber wir wussten, es gab nur noch eine kleine Chance. Alles andere haben wir leider die letzten Wochen so ein bisschen vermasselt."

Der niederländische Nationaltorwart selbst wird in der kommenden Saison beim FC Brentford keine Europapokal-Abende erleben. Die endgültige Bestätigung wollte er zwar den Vereinen überlassen, er erklärte aber: "Es wird wahrscheinlich so sein, dass ich bei diesem Verein spiele."

"Hoffentlich machen sie noch ganz, ganz lange so weiter"

Zurückblickend seien es "fünf nicht so schöne, aber auch sehr schöne Jahre" im Breisgau gewesen. "Ich musste zwei Jahre hinter Alex (Schwolow, Anm. d. Red.) auf der Bank warten, habe dann die Chance bekommen, habe mich leider verletzt, war dann wieder ein Jahr raus, aber habe trotzdem direkt nach meiner Verletzung vor der OP das Vertrauen vom Verein bekommen", erinnerte sich der Torwart. "Ich hoffe, dass ich das irgendwie ein kleines bisschen zurückgezahlt habe in den letzten zwei Jahren."

Seinem baldigen Ex-Verein gab Flekken noch ein paar lobende Worte mit: "Ich bin unglaublich stolz auf die Jungs, auf alle die im Verein mitarbeiten und hoffentlich machen sie noch ganz, ganz lange so weiter." Doch bevor sich die Wege trennen, wird die erfolgreiche Freiburger Saison noch einmal gefeiert. "Wir fliegen noch mal für zwei Nächte nach Ibiza. Das haben wir uns mehr als verdient."