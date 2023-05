Freiburger bestätigen Flekkens Abschied

Mark Flekken trug maßgeblich zur so erfolgreichen Saison des SC Freiburg bei. Nun steht sein Abschied aus dem Breisgau so gut wie fest.

"Es sieht ganz stark danach aus", sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach am Samstag beim Saisonfinale der Breisgauer bei Eintracht Frankfurt bei "Sky". Mark Flekken soll sich mit dem FC Brentford einig sein. Hartenbach wisse zwar nicht, "ob alles schon fest unterschrieben ist", bestätigte aber, dass dies der Plan sei.

Bereits Ende März hatte der kicker exklusiv vom Interesse der Engländer am 29-Jährigen berichtet. Der Transfer spült den Freiburgern 13 Millionen Euro in die Kasse, diese Summe wurde als Ausstiegsklausel in seinem erst im September 2022 verlängerten Vertrag verankert.

Spätzünder in Freiburg

Flekken kam 2018 für zwei Millionen Euro aus Duisburg in den Schwarzwald und mauserte sich anschließend zu einem Top-Torwart. Allerdings brauchte der Keeper eine Weile, um sein derzeitiges Level zu erreichen. Erst 2021/22 schaffte er es, die Nummer 1 im Freiburger Kasten zu werden. Inzwischen hat der bald 30-Jährige aber auch den Sprung in den Kreis der niederländischen Nationalmannschaft geschafft.

Insgesamt bestritt er 95 Spiele für die Freiburger, in der laufenden Saison lief er in jedem der 34. Bundesliga-Spiele auf und bringt bis dato (Stand 33. Spieltag) auf einen kicker-Notenschnitt von 2,82. Insgesamt kassierte er in dieser Saison 42 Gegentore, spielte jedoch auch 13-mal zu Null - Ligabestwert.

Atubolu wird Nachfolger

Flekkens Nachfolger beim SC steht auch schon fest, wie Hartenbach bestätigte. U-21-Nationaltorwart Noah Atubolu steigt vom Reservekeeper zur neuen Nummer 1 auf. Das 1,90 m große Eigengewächs überzeugte in der 3. Liga in der zweiten Mannschaft und genießt das Vertrauen der Kluboberen. Bislang kam der 21-Jährige dreimal in der ersten Elf zum Einsatz (einmal Europa League, zweimal DFB-Pokal).