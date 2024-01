Flaschenwurf auf Ache: Düsseldorf zahlt für drei Vergehen 13.300 Euro

Fortuna Düsseldorf muss aufgrund des Fehlverhaltens seiner Fans in zwei Spielen 13.300 Euro Strafe zahlen. Der DFB ahndete damit auch den Flaschenwurf auf FCK-Stürmer Ragnar Ache.

Das Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Kaiserslautern war aus sportlicher Sicht ein Fest, schließlich fielen in der Partie des 10. Zweitliga-Spieltags sieben Tore, die Rheinländer drehten dabei eine 0:3-Führung noch in einen vielumjubelten 4:3-Heimsieg um. Es war das erste Spiel in Düsseldorf, das unter dem Motto "Fortuna für alle" stattfand, zu dem freier Eintritt bestand.

Flaschenwurf gegen den FCK

Allerdings übertrieben es die Düsseldorfer Anhänger in zwei Situationen deutlich. So wurde Lauterns Stürmer Ragnar Ache in der 30. Minute von einer Plastikflasche am Kopf getroffen, als er über den dritten Treffer des FCK jubelte. Das Spiel musste kurz unterbrochen werden, um den zu Boden gegangenen Rache zu behandeln, doch konnte der Offensivspieler der Pfälzer weiterspielen.

Und direkt nach dem Seitenwechsel der Partie warf ein Düsseldorfer Zuschauer in der 51. Minute einen Böller in den Innenraum, im weiteren Spielverlauf zündeten die Heimanhänger zwei Bengalische Feuer.

Ein solches Feuerwerk brannten die Düsseldorfer Anhänger auch bei der Pokalpartie der Fortunen Ende Oktober bei Drittligist Unterhaching ab - auf dem Platz war auch einiges los, die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune gewann nach Verlängerung mit 6:3.

Für alle drei Vergehen verhängte der DFB eine Strafe in Höhe von 13.300 Euro, der Zweitligist hat den Urteilen zugestimmt, sie sind damit rechtskräftig.