Fix: Freiburg leiht Hoffenheims Szalai aus

Der SC Freiburg hat die Leihe von Attila Szalai von der TSG Hoffenheim perfekt gemacht. Am Sonntag wurde der Leihvertrag bis Saisonende fixiert.

Die Verpflichtung hatte sich bereits abgezeichnet, wie der kicker am Samstag berichtete. "Für die aktuelle Situation bei uns haben wir eine sehr gute Lösung gefunden", wird Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach auf der SCF-Website zitiert. "Attila hat internationale Erfahrung und kann uns sofort helfen. Mit seiner Robustheit und Zweikampfstärke kann er ein wichtiger Faktor für jede Abwehr sein. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zeit und arbeiten alle hart daran, unsere Ziele zu erreichen."

Szalai war erst vor dieser Saison von Fenerbahce Istanbul zur TSG Hoffenheim gewechselt. Allerdings konnte der Ungar die in ihn gesteckten Erwartungen bei den Kraichgauern nicht erfüllen. In der Hinrunde kam er nur zu vier Bundesligaspielen, nur zweimal schaffte er den Sprung in die Startelf.

Zu wenig für den ungarischen Nationalspieler, der seine Chancen auf die EURO 2024 schwinden sah. "Ich habe mir für dieses Jahr mit der anstehenden Europameisterschaft in Deutschland viel vorgenommen und werde dafür mein Bestes geben", kündigte der 26-Jährige nun an. "Ich freue mich sehr auf die neuen Kollegen und die Herausforderungen mit dem Sport-Club."

Der Leihvertrag läuft zunächst bis Saisonende. Alle Parteien vereinbarten aber Stillschweigen über die genauen Details. Für die Freiburger ist der Verteidiger der erste Neuzugang in dieser Winter-Transferperiode.