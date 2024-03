Florenz vergibt Elfmeter, Rom gleicht mit letztem Schuss aus

Schon in einer starken ersten Halbzeit verpasste es die AC Florenz, höher als nur 1:0 in Führung zu gehen. Nachdem die Fiorentina im zweiten Durchgang auch eine Antwort auf den zwischenzeitlichen Ausgleich fand, ließ Biraghi die Entscheidung vom Punkt liegen - und wurde bitter bestraft.

Ein strammer Schuss ins Glück: Diego Llorente rettete der AS Rom in Florenz einen Punkt. IMAGO/LaPresse

Für die AC Florenz stand nach dem spektakulären 4:3-Sieg bei Maccabi Haifa in der Conference League das nächste Highlight an. Am 28. Spieltag war die AS Rom zu Gast im Artemio Franchi. Trainer Vincenzo Italiano entschied sich für vier Wechsel: Lopez, Bonaventura, Sottil und Belotti ersetzten Duncan, Beltran, Ikoné und Nzola.

Die Römer, die unter Daniele de Rossi acht von zehn Spielen gewonnen hatten, taten sich dagegen international weniger schwer als Florenz und fuhren einen 4:0-Kantersieg in der Europa League gegen Brighton ein. Diesmal brachte der Coach Llorente, Angelino und Aouar anstelle von Celik, Spinazzola und Pellegrini.

Auch zurück im Liga-Alltag erwischten die Giallorossi einen guten Start in die Partie und testeten in Person von Lukaku früh Fiorentina-Keeper Terracciano (4.). Schon nach sechs Minuten sah Kapitän Mancini allerdings Gelb, nachdem er gegen Sottil deutlich zu spät gekommen war, und lebte damit fortan gefährlich.

Anschließend fanden auch die Gastgeber ins Spiel und näherten sich an. Ranieri scheiterte noch mit seinem Fallrückzieher (7.), köpfte in der 18. Minute aber nach einer Ecke zur Führung für La Viola ein. Die Roma hatte gar Glück, dass nicht gleich das 2:0 folgte. Mandragora zirkelte knapp vorbei (23.), Belotti wusste einen Fehlpass im Spielaufbau von Cristante nicht zu nutzen (24.).

De Rossi nimmt Mancini früh vom Platz

Glück spielte auch beim früh verwarnten Mancini wenig später eine große Rolle, als er gegen Belotti zu spät kam, dem Angreifer auf den Fuß trat, aber um die zweite Gelbe Karte herumkam. Schon nach 33 Minuten reagierte de Rossi daher und brachte den 18-jährigen Huijsen für seinen Kapitän. Die Fiorentina musste sich derweil mehr und mehr ankreiden lassen, nicht höher zu führen. Sottil (35.) und Belotti (38.) kamen dem 2:0 sehr nah.

Nach dem Seitenwechsel stabilisierten sich die Gäste jedoch, übernahmen den Ballbesitz und wurden gefährlich. Cristante scheiterte nach El Shaarawys Ablage noch an Terracciano (50.), doch Aouar nutzte eine abgefälschte Flanke von Angelino und köpfte zum 1:1 ein (58.). Angelino hätte beinahe gleich den zweiten Assist nachgelegt, seine feine Außenrist-Flanke verpasste Cristante jedoch knapp (61.).

Ein kurz ausgeführter Freistoß führt zur erneuten Führung

Florenz tat sich in dieser Phase deutlich schwerer als im ersten Durchgang - und kam doch zur erneuten Führung. Die Roma verschlief einen Freistoß aus dem Halbfeld, den die Gastgeber kurz ausführten. Biraghis anschließende Flanke köpfte Belotti quer, Aouar konnte nicht klären, und so brachte Mandragora den Ball im Tor unter (69.).

Die Giallorossi konnten sich anschließend bei Svilar bedanken, der seine Mannschaft im Spiel hielt. Der Keeper parierte einen Strafstoß von Biraghi, nachdem Belotti mit einer einfachen Körpertäuschung an Paredes vorbeigegangen und gehalten worden war (80.). Und das wusste die Roma zu nutzen: In der fünften Minute der Nachspielzeit legte Ex-Frankfurter Ndicka per Kopf für Llorente ab, der den Ball aus 13 Metern halbrechts aus der Luft ins obere linke Eck wuchtete.

Damit verpasste La Viola den Sprung auf Platz sieben, Rom bleibt immerhin bis auf drei Punkte am Vierten aus Bologna dran. Zunächst steht jedoch erst einmal wieder der Europapokal an: Florenz empfängt am Donnerstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Rückspiel in der Europa Conference League Maccabi Haifa. Die Roma muss anschließend (21 Uhr) in der Europa League bei Brighton ran.