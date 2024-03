Freistoßvariante und Doppelschlag: Kein Sieger zwischen Juve und Bergamo

Juventus Turin und Atalanta Bergamo trennten sich am Ende leistungsgerecht, wenn auch etwas glücklich für die Gäste remis. Die Alte Dame verlor damit Platz 2 an die AC Milan, während Atalanta auf dem sechsten Rang verharrt.

Juventus Turin, das im Vergleich zur 1:2-Niederlage in Neapel mit vier Neuen auflief (Gatti, Danilo, McKennie und Milik für Rugani, Alex Sandro, Alcaraz und Vlahovic), begann etwas besser und verbuchte seine erste Möglichkeit in der 13. Minute. Bei Mirettis Kopfball war Carnesecchi zur Stelle und parierte zur Seite. Beide Mannschaften taten sich in Durchgang eins aber schwer, wenn es ums Spiel nach vorne ging und leisteten sich immer wieder Fehlpässe.

Koopmeiners trifft nach einstudiertem Spielzug

Erst eine Freistoßvariante sollte die Partie so richtig eröffnen. Das clevere Zuspiel von Pasalic brachte Koopmeiners per Direktabnahme in den Maschen des Turiner Kastens unter(35.). Das sollte es aber auch schon für die erste Hälfte gewesen sein.

Nach dem Seitenwechsel kam die Alte Dame mit deutlich mehr Schwung aus der Kabine und ließ gleich zwei Großchancen durch Chiesa liegen (51., 52.). Als dann einmal die Turiner Spielfreude in ihrem vollem Ausmaß zum Vorschein kam, fiel sofort der Ausgleichstreffer. Nach McKennies Zuspiel traf Cambiaso alleine vor Carnesecchi problemlos zum 1:1 (66.).

Milik dreht die Partie - Koopmeiners antwortet sofort

Juventus wollte in der Folge mehr - und bekam mehr. Wieder war Ex-Schalke-Akteur McKennie entscheidend beteiligt und legte eine hohe Hereingabe von Iling-Junior per Brust auf Milik ab. Der platzierte seinen Schuss zwar nicht sonderlich gut, überwand Carnesecchi aber mit viel Wucht zum Führungstreffer für die Alte Dame (70.). Atalanta ließ sich vom Doppelschlag des Gegners aber nicht verunsichern und fand die perfekte Antwort. Nach einem Zuspiel des albanischen Innenverteidigers Djimsiti schnürte Koopmeiners den Doppelpack (75.).

Danach passierte nichts mehr, am Ende stand ein gerechtes Unentschieden, über das Bergamo aufgrund des Spielverlaufs etwas glücklicher sein konnte. Juve spielt am kommenden Sonntag gegen Genua (12.30 Uhr). Atalanta hat bereits am Donnerstag Sporting zum Rückspiel in der Europa League zu Gast (21 Uhr).