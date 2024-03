Pulisic macht den Unterschied: Milan springt nicht höher, als es muss

Zwar dominierte die AC Mailand das Spielgeschehen über 90 Minuten beinahe durchgehend, weil die Rossoneri aber nicht mehr als einen Treffer erzielten, blieb es gegen den Abstiegskandidaten bis zum Ende spannend.

Die Rollen waren schon vor Anpfiff klar verteilt, entsprechend gestaltete sich die Partie ab der ersten Minute. Empoli igelte sich tief in der eigenen Hälfte ein, Milan ließ die Muskeln spielen und knackte den Abwehrriegel schon in den ersten Minuten mehrmals spielerisch durch Okafor (4., 7.) und Pulisic (6.). Allein die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte.

Während der FCE keine Anstalten machte, offensiv aktiv zu werden, spielten die Rossoneri munter weiter nach vorn. Pulisic (13., 17.) sorgte immer wieder für Aufsehen, auch Loftus-Cheek kam nach tollem Solo dem Torerfolg nahe (21.). Immer wieder konnte aber Empoli-Verteidiger Ismajli löschen.

Pulisic knackt den Abwehrriegel

In der Folge nahm die AC den Fuß vom Gaspedal und ließ die Gäste so besser ins Spiel kommen. Das Spielgeschehen verlagerte sich fast ausschließlich ins Mittelfeld, wo viele kleine Fouls den Spielfluss störten. Gerade als alles nach einem 0:0 zur Pause aussah, knackte Okafor die Empoli-Abwehrreihe dann aber doch nochmal, den Querpass schob Pulisic locker ein (40.). Der 1:0 Pausenstand.

Die Führung spielte der AC in Hälfte zwei natürlich in die Karten: Milan musste nicht mehr so viel investieren und konnte Empoli aus der Reserve locken, die Gäste blieben jedoch sehr harmlos.

Destro verpasst den Ausgleich

Optimistische Fernschüsse von Calabria (49.) und Reijnders (59.) sowie ein geblockter Abschluss von Joker Chukwueze (67.) blieben über weite Strecken die einzigen Highlights, die meiste Zeit schoben sich die Rossoneri das Leder im mittleren Drittel hin und her. Offensive Ansätze ließen sich auch dann nicht bei den Toskanern auf der Gegenseite feststellen, als die Schlussphase hereinbrach.

In dieser drängten plötzlich auf einmal wieder die Hausherren, Loftus-Cheek (75.) und Calabria (78.) vergaben beste Gelegenheiten, der eingewechselte Musah verzog aus der Ferne (80.). In der 88. Minute schenkte eine achtlose Milan-Defensive Destro eine prächtige Chance auf den Ausgleich, der Joker vergab aber völlig allein gelassen per Kopf. So machte es die AC in Hälfte zwei insgesamt unnötig spannend, fuhr aber verdient den Dreier ein.

Milan ist am kommenden Donnerstag zum Rückspiel in der Europa League bei Slavia Prag gefordert (18.45 Uhr). Empoli empfängt einen Tag später in der Serie A den Vierten Bologna (20.45 Uhr).