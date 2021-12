"Festgebissen": Gladbach hält Eigengewächs Beyer bis 2026

Als 15-Jähriger fing Jordan Beyer bei Borussia Mönchengladbach an. Eine lange Zeit, die noch nicht zu Ende ist: Die Karriere des nun 21-Jährigen wird über die Saison hinaus bei den Fohlen weitergehen.

Am 25. August 2018 feierte Beyer beim 2:0-Derby-Sieg gegen Bayer 04 Leverkusen sein Bundesliga-Debüt im Trikot der Fohlen, seitdem sind noch weitere 21 Partien in der höchsten deutschen Spielklasse für den Abwehrspieler beim VfL dazugekommen. Und es sollen noch mehr werden. Beyer hat seinen bis zum Saisonende laufenden Vertrag um vier Jahre bis zum 30. Juni 2026 verlängert, wie der Verein am Mittwoch mitteilte.

Er ist ein großes Abwehrtalent und hat sich inzwischen in der Mannschaft festgebissen. Max Eberl

"Wir freuen uns, dass wir mit Jordan verlängert haben", meinte Sportdirektor Max Eberl. "Er ist ein großes Abwehrtalent und hat sich inzwischen in der Mannschaft festgebissen, bis er sich leider verletzt hat. Wir sind froh, dass er jetzt wieder auf dem Trainingsplatz ist und uns zur Verfügung steht."

Beyer, der in der ersten Jahreshälfte 2020 an den Hamburger SV ausgeliehen wurde und da elf Zweitliga-Partien bestritt, findet es "einfach schön, weiterhin bei meinem Herzensverein spielen zu dürfen. Bei dem Verein, bei dem ich groß geworden bin, seit der Jugend spiele und von dem ich Fan war."

Nun ist er Bestandteil des Teams und er hofft, dass die Fohlen, die Matthias Ginter im Sommer verlieren werden, "möglichst schnell wieder in die Spur finden würden". Der VfL steht nur noch zwei Zähler vor dem Relegationsplatz und drei vor einem direkten Abstiegsplatz.

Beyer stand in der laufenden Spielzeit sechsmal auf dem Platz und auch sechsmal in der Startelf, ehe er sich im DFB-Pokal beim sensationellen 5:0 gegen den FC Bayern verletzte und nicht mehr auflaufen konnte. "Für mich war es eine super Hinserie, wahrscheinlich die beste, die ich bislang gespielt habe." Da will er nun nach seiner Verletzungspause wieder anknüpfen und Gladbach weiterhelfen: "Wir raufen uns jetzt alle zusammen und geben alles, damit wir so schnell wie möglich wieder in die Erfolgsspur kommen."