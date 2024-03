Gladbach siegt dank Fukuda - Omlin feiert erfolgreiches Comeback

Borussia Mönchengladbach hat ein Testspiel gegen den belgischen Klub KAS Eupen mit 2:0 gewonnen. Matchwinner war Fukuda, der Kapitän Omlin zu einem erfolgreichen Comeback verhalf.

Borussia-Coach Gerardo Seoane nutzte das Testspiel gegen Eupen und verhalf Kapitän Omlin nach rund siebenmonatiger Verletzungspause wegen einer Schulter-OP zum Comeback. Sein Comeback feierte auch Verteidiger Ullrich, der zuvor aber nur in einem Testspiel für die Gladbacher zum Einsatz gekommen war.

Am Fohlenplatz übernahm Gladbach nach kurzer Anlaufphase das Kommando über die Partie. Eine erste Chance ließ Weigl liegen, dessen Schuss von der Strafraumgrenze nur knapp über das Tor strich (11.). Wenig später war es dann soweit. Nach einer Flanke durch Honorat von der rechten Seite stand Fukuda völlig blank und durfte unbedrängt einköpfen (14.).

Gladbach blieb auch in der Folgezeit das aktivere Team, auch wenn Eupen seine Gefährlichkeit im Angriff ab und an zumindest andeutete. So richtig gefährlich für die Borussia wurde es aber erst eine Minute vor dem Halbzeitpfiff. Nach einer Ecke von links kam Lambert frei zum Kopfball, doch Omlin tauchte blitzschnell runter und rettete mit einer Glanzparade die 1:0-Pausenfüprung Gladbachs (44.).

Fukuda zum Zweiten - Talente dürfen sich zeigen

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange, und die Borussia legte nach. Nach einem abgefälschten Schuss von Hack war erneut Fukuda zur Stelle, der Japaner stocherte den Ball im Nachsetzen gegen Eupens Keeper Nurudeen über die Linie (48.).

In der 62. Minute begannen dann die Wechselspiele, Seoane verschaffte gleich vier Nachwuchsspielern die Gelegenheit, sich zu zeigen, unter anderem Tony Reitz, dem Bruder von Rocco. Nach einer kurzen Phase der Sortierung war die Borussia dann aber wieder zur Stelle, der eingewechselte Naderi hatte in der 70. Minute das 3:0 auf dem Kopf bzw. Fuß, doch Nurudeen rettete gleich mehrfach glänzend.

Am Geschehen auf dem Platz änderte sich auch bis zum Schlusspfiff wenig. Gladbach hatte alles im Griff, Eupen deutete sein Potenzial in der Offensive weiterhin nur an, es fehlte aber an der letzten Konsequenz. Anders die Borussia: In der 78. Minute war Fukuda frei durch, doch Nurudeen verhinderte in der Eins-gegen-eins-Situation das dritte Tor des Japaners. Knapp scheiterte auch Herrmann, dessen listigen Distanzschuss der zu weit vor seinem Tor stehende Nurudeen gerade noch im letzten Moment entschärfen konnte (85.).

So blieb es beim 2:0 für die Gladbacher, die nach der Länderspielpause am 30. März (15.30 Uhr) den SC Freiburg empfangen. Für Eupen geht es in der Relegation in Belgien erst am 7. April gegen KV Kortrijk weiter.