FCH verlängert um drei weitere Jahre mit Trikotsponsor MHP - ligenunabhängig

Direkt nach der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern gab es noch "ein ganz wichtiges Signal" beim 1. FC Heidenheim: Haupt- und Trikotsponsor MHP verlängert seinen auslaufenden Vertrag.

Als "sehr erfreulichen Anlass" bezeichnete Heidenheims Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald die Vertragsverlängerung mit Trikotsponsor MHP um drei weitere Jahre, die er am Freitag gemeinsam mit Ingo Guttenson, Head of Brand Strategy bei MHP, direkt nach der regulären Spieltags-Pressekonferenz vor der Partie gegen Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bekanntgegeben hat.

"Unser Haupt- und Trikotsponsor MHP hat seinen Vertrag um drei weitere Jahre verlängert", verkündete Sanwald stolz im diesmal recht vollen Medienraum des FCH. Trainer Frank Schmidt nahm kurzerhand ebenfalls unter den anwesenden Journalisten Platz. Im Sommer wäre der Vertrag ausgelaufen. "Das gibt uns natürlich enorme Planungssicherheit und ist für uns ein ganz wichtiges Signal, dass der Vertrag, unabhängig von einem möglichen Klassenerhalt, gelten würde", so Sanwald weiter. Um den Klassenerhalt mache er sich aber nur marginal Gedanken, denn er glaube fest daran, dass sein FCH auch in der kommenden Saison in der Bundesliga antreten werde.

Drei Jahre gemeinsame Zufriedenheit

Bereits seit drei Jahren ist MHP an Bord beim FCH. "Wir sind sehr zufrieden, wie es in den vergangenen drei Jahren gelaufen ist. Im zweiten Jahr sind wir schon bereits gemeinsam aufgestiegen", erinnerte Sanwald. Und die Freude über diese doch nicht unwichtige Verlängerung teilt MHP. "Wir sind unheimlich stolz, Partner des FCH zu sein. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Der FCH ist ein ganz besonderer Verein und das haben wir von Anfang an gespürt, schon in den ersten Gesprächen", sagte Guttenson stellvertretend für das Unternehmen. Natürlich werde man keine Zahlen bekanntgeben, so Guttenson. "Ich kann aber sagen, dass der FCH auch an dieser Stelle ein professioneller Partner ist, und wir waren natürlich gut beraten, gemeinsam das Engagement zu erhöhen. Der FCH hat sich so toll entwickelt in den vergangenen Jahren, sodass wir eine gewisse Staffelung eingebaut haben", lässt Guttenson zumindest einen kleinen Einblick zu.

Wichtig war es Guttenson anzuführen, dass man das "Projekt FCH" insgesamt sehe, deswegen habe man sich auch darauf verständigt, die Vertragsverlängerung ligenunabhängig abzuschließen. "Das ist das größte Sponsoring, das wir uns in der Unternehmensgeschichte, in knapp 28 Jahren, leisten. Aber wir bekommen auch sehr viel zurück", so Guttenson weiter, dessen Arbeitgeber seit 2023 beim VfB Stuttgart Namensgeber des Stadions ist.

Das Sponsoring umfasst nicht nur den Profibereich, sondern auch das Frauenteam des FCH, die Nachwuchsteams sowie das eSport-Team. "Uns ist es wichtig, das ganze Team und die gesamte Region mitzunehmen", ergänzt Guttenson.